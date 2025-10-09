Очільник «Хамасу» оголосив про закінчення війни з Ізраїлем

Очільник визнаного терористичним у США та ЄС угруповання «Хамас» Халіль Аль-Хайя заявив про закінчення війни з Ізраїлем. Його слова 9 жовтня наводить Reuters.

Як цитує Халіля Аль-Хайю агентство, угода між Ізраїлем та угрупованням передбачає відкриття прикордонного переходу Рафа в обох напрямках. Також, згідно з угодою, Ізраїль звільнить усіх затриманих палестинців: «Хамас» отримав гарантії від посередників та адміністрації США, які підтверджують, що війну повністю закінчено.

Перед цим президент США Дональд Трамп оголосив, що напередодні увечері у конфлікті Ізраїлю та «Хамасу» досягнуто «знаменного прориву». За його словами, документи про перемир’я будуть підписані в Єгипті, куди Трамп вирушить у вихідні.

Сама Газа, повідомив він, буде повністю перебудована.

Американський президент додав, що війна Ізраїлю та «Хамасу» стала восьмим конфліктом, який вдалося завершити Білому дому, і висловив сподівання, що також вдасться врегулювати російсько-українську війну.

Раніше Ізраїль та «Хамас» узгодили першу фазу мирного плану. Близьке до переговорів єгипетське джерело Sky News Arabia розповіло, що «досягнуто домовленості про повне припинення вогню з поступовим виведенням ізраїльської армії з 70% території Сектора Гази». Як писав Ynet, після відведення ізраїльської армії до узгоджених ліній Ізраїль продовжить контролювати 53% території регіону – приблизно на 4% менше, ніж було включено в мирний план президента США.

Згідно з мирним планом Трампа, передбачається роззброєння «Хамасу» та усунення членів угруповання від влади в Газі. Крім того, «Хамас» має звільнити заручників в обмін на визволення Ізраїлем майже дві тисячі палестинців. За даними Ізраїлю, 20 із 48 заручників живі.