МЗС України привітало перші домовленості між Ізраїлем і «Хамасом»

Українське Міністерство закордонних справ вітає досягнення домовленостей про звільнення заручників і припинення вогню, якого досягли Ізраїль і угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та Євросоюзі. Про це МЗС заявило 9 жовтня.

«Україна високо цінує лідерство Сполучених Штатів та особисту роль президента Дональда Трампа у посередництві та пошуку рішень, які відкривають шлях до припинення кровопролиття, звільнення заручників та полегшення гуманітарної кризи у Секторі Газа», – йдеться в заяві.

Міністерство також вказало на важливу роль та дипломатичні зусилля Катару, Єгипту та Туреччини в досягненні угоди.





У відомстві ці домовленості вважають важливим першим кроком на шляху до довгострокової стабілізації ситуації на Близькому Сході, що «також зміцнить міжнародний мир і безпеку в усьому світі». Київ закликає всі сторони до повної їх реалізації.

Україна підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки, захисту цивільних і дотримання міжнародного гуманітарного права, зазначають у МЗС:

«Як зазначив президент України Володимир Зеленський, українська сторона сподівається, що зусиль міжнародної спільноти так само вистачить для примусу держави-агресора Росії до завершення війни проти України та відновлення гарантованого миру та безпеки в Європі».

Раніше 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та угрупування «Хамас» підписали «перший етап мирного плану».

Згодом президент США в ефірі Fox News заявив, що заручників, яких утримує «Хамас» у Газі, ймовірно, звільнять у понеділок. Він не уточнив, чи поїде до регіону, хоча Нетаньягу запросив його виступити перед ізраїльським парламентом у неділю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що угода з угрупованням «Хамас» має бути схвалена на спеціальному засіданні уряду в четвер. Він назвав угоду «критичним поворотним пунктом» і подякував Дональду Трампу за допомогу в її досягненні.

Наприкінці вересня Білий дім опублікував пропозиції мирного плану із 20 пунктів, який, зокрема, передбачає припинення вогню, обмін заручників, яких утримує «Хамас», на палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем, поетапне виведення ізраїльських сил із Сектору Гази, роззброєння «Хамасу» і створення перехідного технократичного кабінету, членами якого були б палестинці і міжнародні експерти. План передбачає, що угруповання «Хамас» буде виключене з участі у політичному процесі. Членам «Хамасу», які захочуть залишити Газу, дозволять це зробити. Переселення жителів Гази у рамках угоди не передбачається.

План також передбачає створення міжнародного перехідного органу, «Ради миру», на чолі з Дональдом Трампом, серед членів яких також мають бути інші високопосадовці, включаючи колишнього британського прем’єра Тоні Блера.

Цей орган має відповідати за розвиток і реконструкцію Сектору Гази. Сама територія, як йдеться в плані, має стати «дерадикалізованою зоною, вільною від терору», а порядок там мали б підтримувати міжнародні стабілізаційні сили.

Нинішня війна розпочалася два роки тому після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїль у відповідь розпочав масштабну кампанію з метою не лише звільнити заручників, а й знищити «Хамас».

Дії Ізраїлю зіткнулися з дедалі більшою критикою з боку багатьох країн світу, які вказують на велику кількість жертв серед мирного населення та гуманітарну кризу в секторі Гази. США підтримують Ізраїль, прагнучи при цьому домогтися якнайшвидшого припинення вогню та встановлення миру в регіоні.



