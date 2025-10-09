Трамп заявив, що Ізраїль та «Хамас» підписали «перший етап мирного плану»

Ізраїль та угрупування «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, підписали «перший етап мирного плану», заявив президент США Дональд Трамп.



«Я з великою гордістю повідомляю, що Ізраїль та «Хамас» підписали перший етап нашого Мирного плану. Це означає, що скоро заручників буде звільнено дуже скоро, а Ізраїль виведе свої війська на узгоджену лінію як перший крок до міцного, довготривалого та вічного миру», – написав він у соцмережах.

Трамп назвав цю подію «історичною та безпрецедентною».

Пізніше президента США в ефірі Fox News заявив, що заручників, яких утримує «Хамас» у Газі, ймовірно, звільнять у понеділок. Він не уточнив, чи поїде до регіону, хоча Нетаньягу запросив його виступити перед ізраїльським парламентом у неділю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що угода з угрупованням «Хамас» має бути схвалена на спеціальному засіданні уряду в четвер. Він назвав угоду «критичним поворотним пунктом» і подякував Дональду Трампу за допомогу у досягненні угоди.

У єгипетському місті Шарм-еш-Шейх три дні тривавали непрямі мирні переговори щодо завершення війни у секторі Гази. У ролі посередників між Ізраїлем та угрупуванням «Хамас» були Єгипет, Катар та Сполучені Штати. У середу до переговорів приєдналися спецпосланці президента США Стів Уіткофф та Джаред Кушнер.

Днями стало відомо, що сторони обмінялися списками тих, хто має бути звільнений. У секторі Гази, за останніми даними, утримувалися 48 захоплених в Ізраїлі заручників (в живих залишаються близько 20 із них), в обмін на них, за планом Трампа, Ізраїль має звільнити сотні палестинських ув’язнених.

Наприкінці вересня Білий дім опублікував пропозиції його мирного плану із 20 пунктів, який, зокрема, передбачає припинення вогню, обмін заручників, яких утримує «Хамас», на палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем, поетапне виведення ізраїльських сил із Сектору Гази, роззброєння «Хамасу» і створення перехідного технократичного кабінету, членами якого були б палестинці і міжнародні експерти. План передбачає, що угруповання «Хамас» буде виключене з участі у політичному процесі. Членам «Хамасу», які захочуть залишити Газу, дозволять це зробити. Переселення жителів Гази у рамках угоди не передбачається.

План також передбачає створення міжнародного перехідного органу, «Ради миру», на чолі з Дональдом Трампом, серед членів яких також мають бути інші високопосадовці, включаючи колишнього британського прем’єра Тоні Блера.

Цей орган має відповідати за розвиток і реконструкцію Сектору Гази. Сама територія, як йдеться в плані, має стати «дерадикалізованою зоною, вільною від терору», а порядок там мали б підтримувати міжнародні стабілізаційні сили.

Нинішня війна розпочалася два роки тому після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїль у відповідь розпочав масштабну кампанію з метою не лише звільнити заручників, а й знищити «Хамас». Дії Ізраїлю зіткнулися з дедалі більшою критикою з боку багатьох країн світу, які вказують на велику кількість жертв серед мирного населення та гуманітарну кризу в секторі Гази. США підтримують Ізраїль, прагнучи при цьому домогтися якнайшвидшого припинення вогню та встановлення миру в регіоні.