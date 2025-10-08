У МЗС Росії закликали США «тверезо» підійти до питання поставок «Томагавків» Україні

«Потужний імпульс» на користь завершення війни Росії проти України, який був заданий на зустрічі президентів США і РФ на Алясці у серпні, «виявився значною мірою вичерпаний», заявив 8 жовтня в Москві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Він звинуватив у вичерпанні цього імпульсу «прихильників війни до останнього українця», до яких відніс насамперед європейців.

Рябков утримався від прямої критики керівництва США, проте закликав адміністрацію Дональда Трампа «тверезо і відповідально» підійти до питання можливого постачання Україні ракет «Томагавк».

За словами заступника голови російського зовнішньополітичного відомства, такі поставки, хоч і не вплинуть на хід війни, призведуть «до якісної зміни ситуації».

Рябков також підкреслив, що Росія не ставить питання про продовження договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-3 зі США, однак залишається пропозиція російського президента Володимира Путіна на рік, до лютого 2027 року, продовжити дію передбачених цим договором обмежень.

Рябков поскаржився на те, що «ніякої субстантивної відповіді» від США на цю пропозицію не було. Якщо США вона не цікава, то «ми без цього обійдемося», сказав він.

Раніше президент США назвав ініціативу Путіна «гарною ідеєю», але не розвинув свою думку.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці відбулася 15 серпня. Після неї Трамп зустрічався з президентом України і європейськими лідерами для обговорення можливих параметрів завершення війни. ЗМІ писали, що Росія висунула головну вимогу про виведення українських військ із Донецької області, від чого у Києві відмовилися.

Офіційно при цьому російські вимоги не змінюються протягом останнього року – це виведення військ із чотирьох областей, відмова України від вступу до НАТО, скорочення армії, гарантії діяльності проросійських сил і використання російської мови.

У Києві заявляють про готовність до припинення вогню без попередніх умов щодо поточної лінії фронту. США й Україна підтримали ідею зустрічі лідерів Росії й України. У Москві заявляють, що вона можлива не для обговорень по суті, а для оформлення домовленостей, які будуть досягнуті до неї.

Бойові дії продовжуються, Росія завдає інтенсивних ударів по території України, українські військові б’ють по території Росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Путіна, зазначив, що Україна може відвоювати свої території, а також не виключив постачання Києву далекобійних ракет «Томагавк».

США також закликають країни ЄС посилити санкції, відмовитися від закупівель російських енергоносіїв і конфіскувати російські активи. При цьому Трамп підкреслює, що прагне насамперед миру, а не поразки Росії.