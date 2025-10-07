Трамп «нібито» визначився з «Томагавками» для України. Якщо так – що далі?

Президент США Дональд Трамп заявив 6 жовтня, що «нібито» («sort of» англійською мовою) вирішив питання постачання ракет Tomahawk Україні. При цьому він наголосив, що спочатку хоче знати, як Київ планує їх використовувати.

«Я думаю, що хочу дізнатися, що вони (Україна – ред.) з ними будуть робити. Куди вони їх будуть відправляти? Думаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав Трамп.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), «Томагавки» дозволять Силам оборони істотно послабити боєздатність російських військ на фронті. Аналітики зазначають, що Україна вже завдає ударів далекобійними дронами у тилу РФ, але обмежена вага їхньої бойової частини не дозволяє руйнувати великі військові об'єкти.

Ракети Tomahawk же дадуть можливість завдавати більшої шкоди – аж до виведення з ладу заводів безпілотників типу «Шахед» в Єлабузі в Татарстані або авіабази «Енгельс-2» в Саратовській області РФ, пише ISW. Аналітики зазначають, що в межах досяжності 2500-кілометрового варіанту Tomahawk розташовані щонайменше 1945 російських військових об'єктів, а в межах 1600-кілометрового варіанту – щонайменше 1655 .

Лідер РФ Володимир Путін минулого тижня назвав ці ракети «не зовсім сучасними» і заявив, що їх передача не змінить баланс сил на фронті, але при цьому створить новий рівень ескалації у відносинах Москви і Вашингтона.

Британське видання The Telegraph з посиланням на джерела повідомляло, що президент України Володимир Зеленський просив про «Томагавки» американського колегу на закритій зустрічі на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 23 вересня. Після цієї зустрічі Трамп несподівано заявив, що Україна могла б відновити свої кордони 1991 року.

У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши, про які саме види такої зброї йдеться.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність понад 1600 кілометрів, що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS, які вже активно використовують ЗСУ. Tomahawk також має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але не можуть нести велику бойову частину і мають здолати російські системи ППО.



Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.