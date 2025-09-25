Трамп умиває руки чи випробовує іншу тактику? Західна преса дізналася, чому президент США раптом повірив в Україну

Раптова прихильність Дональда Трампа до України привернула увагу всіх провідних світових медіа. Видання Politico висуває три припущення, чому президент США несподівано для багатьох повірив у військові можливості Києва.

На перше місце ставлять можливий вплив президента України Володимира Зеленського, якого Трамп у лютому називав диктатором без виборів, а тепер – «хороброю людиною, яка дає шалений бій». Заява президента США, що збурила світ, з’явилася в його соцмережі одразу після переговорів із президентом України.

«Зеленський був останньою людиною, яка розмовляла з Трампом (і влучила)», – йдеться у публікації Politico.

Більше подробиць із зустрічі, що разюче контрастує з лютневим візитом Зеленського до Білого дому, який завершився гучним скандалом, публікує The Washington Post.

Високопоставлений український чиновник, не називаючись, розповів виданню, що під час переговорів у Нью-Йорку між двома лідерами була тепла атмосфера, а Трамп «продемонстрував детальне знання поточної ситуації на полі бою, натякаючи українцям, що його проінформували».

The Wall Street Journal пише, що Трамп готувався до зустрічі в оточенні людей, що давно наполягають на рішучій позиції щодо України: Кіта Келлога і нового посла США в ООН Майка Волца. Буцімто обидва посадовці звертали увагу президента на те, що Росія за останні роки не досягла значного прогресу в Україні.

Видання також повідомляє, що Трампа начебто проінформували про планування Україною наступу, що вимагатиме підтримки розвідки США.

Описуючи підготовку до зустрічі з боку Зеленського, The Wall Street Journal зауважує, що український лідер «причепурився», а опинившись поруч із американським колегою, «неодноразово дякував йому за підтримку, хвалячи його зусилля щодо припинення війни, водночас високо оцінюючи дії української армії на полі бою».

Повертаючись до трьох теорій Politico, на друге місце видання поставило припущення, що окупається улесливість Європи до Трампа й поступки в торговельній та оборонній галузях.

Видання пише, що в ціль могла влучити очільниця Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн зустрічалася з президентом США того ж дня, що і Зеленський, і мала з Трампом «дуже глибоку розмову про останній раунд санкцій ЄС проти Росії, причому американський президент виявив особливий інтерес до заходів, спрямованих проти китайських активів».

Остання теорія Politico щодо того, що стоїть за найбільш проукраїнською заявою Трампа з моменту його вступу на посаду, – це бажання президента США демонструвати стратегічну невизначеність.

Зміна тону, але не стратегії?

The New York Times наголошує на відсутності гарантій, що Дональд Трамп знову не змінить позиції.

«Трамп демонструє тенденцію перемикатися між різкою риторикою щодо України та Росії, залежно від того, яку сторону, на його думку, потрібно вмовляти для сприяння переговорам», – підкреслює також The Washington Post.

Чимало ЗМІ вказують, що стратегія США не змінилася, попри нову риторику Трампа. Свідченням цьому є намагання держсекретаря Марко Рубіо, що також виконує обов’язки безпекового радника президента США, певним чином пом’якшити гучну заяву.

Через кілька годин після посту Трампа в соцмережі Рубіо заявив Радбезу ООН, що війна завершиться не на полі бою, а за переговорним столом – «традиційне повторення існуючої політики США, яке свідчило, що новий підхід Трампа не супроводжується практичними діями», – пише The Washington Post.

«Він все ще дозволяє продаж зброї Україні, але обмежує використання зброї американського виробництва для нападів на суверенній території Росії», – сказано в публікації The Wall Street Journal.

«Окрім риторики та побажань удачі, Трамп не запропонував жодної додаткової підтримки Україні», – наголошує також видання The Times. У публікації йдеться, що США вже погодилися продавати зброю Києву через НАТО. Жодних нових санкцій проти Москви чи її партнерів не обіцяли, й не згадували про мирні переговори між президентами Зеленським і Путіним.

«Якщо крок Трампа, спрямований на перекладання відповідальності за перемогу над Росією виключно на Європу та Україну, має призвести до перемоги Києва, це вимагатиме безпрецедентних зусиль з боку Великої Британії, Франції та Німеччини, а також інших союзників», – резюмує видання, наголошуючи водночас, що жодних ознак, що Москва може стати поступливішою, немає.

«Ситий по горло Путіним»

The New York Times, посилаючись на високопоставленого чиновника Білого дому, пише, що Трамп готовий вдарити по Москві низкою тарифів – але лише за умови, що Європа припинить купувати в неї всі енергоносії.

The Washington Post зі своїх джерел підтверджує, що президент США все ще розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії.

«Він ситий по горло Путіним», – цитує видання свого співрозмовника.

Можливо, елементом тиску на Кремль є і заява президента США про здатність України відвоювати всю свою територію і навіть «піти далі». Це, зокрема, підтвердили The Washington Post неназвані співбесідники в Білому домі, що пояснюють останні висловлювання Трампа випробуванням нової «переговорної тактики».

Очевидний поворот американського лідера у бік України називають також ознакою його розчарування президентом Росії.

«Американські чиновники заявили, що Трамп опублікував цю заяву частково для того, щоб чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна, щоб той уклав угоду», – пише й The Wall Street Journal.

Однак The Times зазначає, що ефект міг бути зворотним. Видання звертає увагу, що слова Трампа могли потішити Київ, але «найбільше посмішок, ймовірно, було в Кремлі».

«Заява президента США… змусила Москву розраховувати, що Америка відступає, залишаючи Європу нести тягар війни…

У Москві коментарі Трампа були широко розцінені як ознака того, що лідер США більше не має наміру намагатися врегулювати війну в Україні… Якщо це правда, і Трамп просто не змінить свою позицію в найближчі дні чи тижні, то Кремль досягне однієї зі своїх головних політичних цілей», – йдеться в публікації The Times.

The New York Times почуло в риториці президента США натяки на прощання з миротворчими зусиллями.

«Пан Трамп, схоже, хоче вмити руки від конфлікту в Україні після того, як йому не вдалося посадити за стіл переговорів Володимира Путіна, і шанси виступити посередником між двома ворогуючими сторонами зменшилися», – пише видання.

Українські ж високопосадовці, що спілкувалися з західними медіа, наполягають на очевидних перевагах для України внаслідок зміни риторики президента США. The Washington Post почуло від свого співрозмовника з України про сподівання, що республіканці візьмуть до уваги нову позицію свого лідера.

«Деякі протрампівські республіканські чиновники стримувалися від повної підтримки України, щоб уникнути суперечок з президентом. Тепер, за словами українського чиновника, вони можуть бути більш охочі до взаємодії, зокрема щодо санкцій проти Росії», – пише The Washington Post.



