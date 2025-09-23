Трамп: Україна за підтримки ЄС може повернути територію країни «у її первісному вигляді»

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді».

«Я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися і повернути всю Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом», – написав він у соцмережах.

Він зауважив, що Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, на перемогу в якій «справжній військовій силі» знадобилося б менше тижня, «це не додає Росії престижу».

«Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі! Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає», – додав Трамп.

Президент США Дональд Трамп 23 вересня зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з якою обговорював війну Росії проти України, зокрема, скорочення доходів Росії від викопного палива.

Також понад годину Трамп спілкувався з Зеленським. Український президент назвав цю зустріч «дуже доброю та конструктивною».

