Трамп: країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

«Так, я думаю, що повинні», – сказав він, відповідаючи на запитання «Чи ви вважаєте, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які потрапляють в їхній повітряний простір?»

Читайте також – ISW: Росія навмисно випробовує межі можливостей НАТО, посилюючи свої зусилля

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Наступного дня, 20 вересня, Трамп, коментуючи цей інцидент, сказав, що «не поінформований» про порушення.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Північноатлантична рада провела сьогодні вранці засідання на прохання Естонії, відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, через порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.

В альянсі пообіцяли «рішучу» реакцію на «бездумні дії Росії».

«Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час і у сфері, які оберемо. Наша відданість статті 5 є непохитною», – йдеться в заяві.

Читайте також: «Східний вартовий». Деталі стратегії НАТО після дронової атаки Росії

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України. 19 вересня влада Естонії заявила про порушення повітряного простору країни російськими винищувачами. Російська влада звинувачення відкидає.