Румунія: вторгнення російських дронів створює «новий виклик» безпеці в Чорноморському регіоні

Румунія 14 вересня рішуче засудила вторгнення російського безпілотника в її повітряний простір під час атаки РФ на Україну днем раніше, заявивши, що дії Москви створюють «новий виклик» безпеці й стабільності Чорноморського регіону.

Міністерство оборони Румунії заявило, що «рішуче засуджує безвідповідальні дії Російської Федерації».

«Такі інциденти демонструють неповагу Російської Федерації до норм міжнародного права і ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО. Румунія залишається твердо відданою виконанню своїх зобов’язань як держава-член Альянсу і продовжуватиме тісно співпрацювати з партнерами й союзниками для моніторингу і захисту національного повітряного простору», – йдеться в заяві.

За повідомленням, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії ввечері 13 вересня, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

Два румунські винищувачі F-16 відстежували рух безпілотника «Герань» над Румунією. Пілоти F-16 отримали дозвіл від своїх командирів стріляти по безпілотнику, але «вони оцінили супутні ризики і вирішили не відкривати вогонь», йдеться у заяві Міноборони Румунії.

Цей інцидент стався після того, як Польща збила кілька з майже 20 російських безпілотників, яку порушили її повітряний простір 10 вересня. Це був перший випадок, коли сили НАТО відкрили вогонь по російських цілях із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас назвала порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником «ще одним неприйнятним порушенням» суверенітету члена ЄС, додавши: «Ця продовження бездумної ескалації загрожує регіональній безпеці».

Як повідомили у Міноборони Румунії, німецькі війська, що базуються в Румунії, розгорнули два винищувачі Eurofighter Typhoon для спостереження за районом протягом кількох годин після вторгнення російського дрона.

Міністр оборони Йонуц Моштяну 13 вересня повідомив Радіо Свобода, що дрон залишив повітряний простір Румунії і не впав на її території.

Румунське Міноборони заявило, що безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії після авіаударів Росії по українській інфраструктурі на Дунаї. У відомстві зазначили, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами і не становив безпосередньої загрози.

Міноборони Росії інцидент у Румунії не коментувало.

Після порушення повітряного простору Польщі дронами РФ у російському відомстві стверджували, що його війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».