«Росія має заплатити «конкретну ціну»: МЗС Чехії – щодо провокації з дронами у Румунії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на інцидент з дроном РФ, який 13 вересня порушив повітряний простір Румунії, про це йдеться у відповідному пості політика у соцмережі Х.

Чеський міністр заявив, що Росія продовжує провокувати країни НАТО, і вказав на інцидент, який стався минулої ночі в Румунії.

«Я не вірю в російські «помилки». Як союзники по НАТО, ми залишаємося пильними», – йдеться у повідомленні Ліпавського.

Він також наголосив, що Росія має заплатити «конкретну ціну» за провокації проти НАТО, тому Чехія підтримує посилення санкцій проти Москви.

Голова МЗС Чехії закликав союзників «зберігати єдність» і реагувати скоординовано, аби запобігти подальшій ескалації та захистити територіальну цілісність держав-членів Альянсу.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км і був у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

За даними польської влади, під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



