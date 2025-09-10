«Об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися» – Міноборони РФ

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

«Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які застосовуються в ударі, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 кілометрів. Однак ми готові на цю тему провести консультації з міністерством оборони Польщі», – йдеться в повідомленні.

Мінімальна повітряна відстань від основної території РФ до кордону Польщі через Білорусь становить близько 500 кілометрів. Безпосередньо з Польщею межує російський ексклав на Балтиці – Калінінградська область.

Раніше влада Польщі заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.



