«Безпрецедентний момент в історії НАТО». Світ реагує на російські безпілотники в Польщі

Радіо Свобода оперативно зібрало реакції провідних світових політиків і посадовців на атаку російських дронів на Польщу.

У ніч проти 10 вересня російські дрони вперше були збиті над територією НАТО, заявив прем’єр Польщі Дональд Туск на спеціальному засіданні уряду. Він наголосив, що закриття чотирьох аеропортів (Люблін, Жешув і два аеропорти Варшави) пов’язане з «оперативними потребами льотчиків», а не загрозою атаки. Уламки збитих безпілотників шукають.

Туск зауважив, що, найімовірніше, сталася «масштабна провокація», і що підготовлені плани працюють. А отже – нема причин для паніки.

«Масштабна провокація»

«Ніхто не може сумніватися, що ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани, підготовлені на такий випадок, працюють», – зазначив польський прем’єр.

Перший іспит складено. Плани, підготовлені на такий випадок, працюють

Туск зазначив, що перебуває в контакті з військовим командуванням, президентом Каролем Навроцьким. А також – іншими країнами НАТО задля оцінки наслідків «цих драматичних подій».

«Всі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно… Ми також оцінюємо майбутні потреби», – наголосив прем’єр Польщі.

«Це безпрецедентний момент в історії Північноатлантичного альянсу, але також і в історії цієї нової Польщі. Ця атака безпілотників є справді винятковою. Пані та панове, ми повинні винести всі наслідки з того, що сталося», – резюмував президент Польщі Кароль Навроцький.

Впродовж наступних 48 годин Навроцький збере Раду нацбезпеки Польщі, щоб обговорити ситуацію.

Реакція союзників

Безпрецедентна не лише кількість російських «шахедів», а й напрямок, звідки вони летіли.

Польський прем’єр каже, що вперше за час повномасштабної війни Росії – безпілотники прямували і з України, і з Білорусі.

Багатьох цей факт змушує замислитися, чи ж випадковість це.

Низка європейських лідерів і топ-посадовців у неї не вірять. Серед них – топдипломатка ЄС Кая Каллас.

...є ознаки того, що воно було навмисним, а не випадковим

«Ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни, і є ознаки того, що воно було навмисним, а не випадковим. Я на зв’язку з генсекретарем НАТО і Радославом Сікорським (главою МЗС Польщі - ред.). ЄС повністю солідарний з Польщею», – написала Каллас в Х.

«Важко повірити, що це був простий збіг обставин. Режим Путіна погрожує всій Європі та систематично перевіряє, як далеко він може зайти… Будь ласка, пам’ятайте про це, особливо зараз, коли багато екстремістів намагаються переконати вас, що Росія не є ворогом, і що рішення полягає в роззброєнні», – зауважив у своєму дописі в Х прем’єр Чехії Петр Фіала.

На те, що атака була навмисною, вказує й президент України, сигналізуючи заодно про готовність надати Польщі всі необхідні дані щодо цього удару.

Все більше доказів свідчать про те, що цей рух і напрямок удару не були випадковими

«Все більше доказів свідчать про те, що цей рух і напрямок удару не були випадковими. Попередньо були випадки, коли окремі російські безпілотники перетинали кордон і долали невелику відстань до сусідніх країн. Але цього разу ми фіксуємо набагато масштабніші та навмисні атаки», – написав в Х Володимир Зеленський.

На російські дрони в повітряному просторі Польщі реагують і на заході Європи. Президент Франції Емманюель Макрон, що доручив прем’єрство колишньому міністру оборони, назвав це вторгнення неприйнятним, засуджуючи його найрішучішим чином.

«Закликаю Росію покласти край цій безрозсудній ескалації. Я знову висловлюю нашу повну солідарність з польським народом та їхнім урядом. Незабаром я поговорю з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки наших союзників», – написав в Х Макрон.

Євросоюз вкладається в українські дрони?

Єврокомісар із оборони Андрюс Кубілюс заявив про потребу у «стіні дронів» на східному фланзі ЄС.

...будемо працювати разом з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росію буде зупинено

«Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО. Маємо терміново розробити «стіну з дронів» вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проектом. Ми будемо працювати разом з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росію буде зупинено», – написав в Х Кубілюс.

З тим, що інцидент є тестом для ЄС і НАТО, згодна й президентка Європарламенту. Роберта Мецола наголосила, що Польща має право на самозахист.

«Ми ще аналізуємо, що сталося – бачили заяви польського уряду і його очільника. Але не сумнівайтеся – в Польщі є повне право на захист від будь-якого нападу… Польща – ред.) не лише держава-член ЄС, але й держава-член НАТО. І тут під сумнів ставляться не лише наші спільні оборонні можливості та наша безпека, але й те, наскільки ми готові до будь-якого подібного нападу», – підкреслила Мецола, спілкуючись у Страсбурзі з журналістами.

Російські дрони в повітряному просторі Польщі згадала в своєму щорічному зверненні до євродепутатів й очільниця Єврокомісії. Правки в заздалегідь підготовлену промову, що цьогоріч почалася з безпекових викликів, були внесені в останній момент.

«Ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж 10 російськими безпілотниками Shahed. Європа повністю солідарна з Польщею», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії розповіла, що ЄС готує 19 пакет санкцій, частиною якого можуть стати обмеження проти торговельних партнерів Росії, й готується посилити підтримку України, масштабуючи, зокрема, виробництво нею безпілотників.

Дипломат однієї з держав ЄС, не називаючись, повідомив Радіо Свобода, що інцидент у Польщі нині обговорюють на рівні послів держав-членів Євросоюзу, що було заплановане на ранок 10 вересня.

Напад на НАТО?

Цієї миті у штаб-квартирі НАТО триває засідання на рівні послів союзницьких держав. Воно було заплановане ще до інциденту в Польщі, однак з очевидних причин він займе своє місце в порядку денному дипломатів. Вони мають узгодити реакцію.

«Північноатлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання і, серед іншого, обговорюватиме питання реакції НАТО на нічне входження безпілотників в повітряний простір Польщі», – заявила у коментарі журналістам речниця НАТО Еллісон Гарт.

Польща проводить консультації із союзниками по НАТО, які, повідомили у канцелярії польського прем’єра, «набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 Північноатлантичного договору”.

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що його сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

Досі реакція Альянсу на інцидент була вельми стриманою.

«Численні дрони ввійшли в польський повітряний простір протягом ночі та були зустрінуті польськими та натівськими засобами протиповітряної оборони», – це повідомлення з’явилося в аккаунті Х пресслужби НАТО. Воно не містить жодної згадки про походження безпілотників.

Про відсутність російського походження дронів, між тим, заявив РІА «Новости» тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш.

«Ми вважаємо звинувачення необґрунтованими. Не було надано жодних доказів того, що ці дрони мають російське походження», – сказав російський дипломат.

Генсекретар Альянсу Марк Рютте, про зв’язок із яким повідомила низка європейських лідерів і топпосадовців, поки не коментував ситуацію.

Низка ЗМІ цитує повідомлення агентства Reuters, де з посиланням на неназваного співрозмовника в НАТО сказано, що в Альянсі не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі як напад на державу-члена Альянсу, попри свідчення, що «інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських безпілотників».

