ЄС виділить 6 мільярдів євро на «альянс безпілотників з Україною» – фон дер Ляєн

Європейський Союз виділяє 6 мільярдів євро на інвестиції в можливості українських Збройних сил у межах нової програми «Якісна військова перевага». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи 10 вересня зі щорічним зверненням перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі.

«Ми запропонуємо нову програму. Ми називаємо її «Якісна військова перевага». Це підтримає інвестиції в можливості українських збройних сил… Ми можемо використати нашу промислову потужність, щоб підтримати Україну в протидії цій війні безпілотників. Можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою – і на спільну індустріалізацію», – наголосила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії зауважила, що саме використання Україною безпілотників забезпечує понад дві третини втрат російського обладнання. Однак Росія швидко наздоганяє цей прогрес, зокрема завдяки безпілотникам «Шахед», розроблених Іраном.

“Вона (Росія – ред.) використовує переваги масового промислового виробництва… Європа надасть 6 мільярдів євро з кредиту ERA (Extraordinary Revenue Acceleration – ініціатива G7, що передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії – ред.) та укладе Альянс безпілотників із Україною. Україна має винахідливість. Що їй зараз потрібно, так це масштаб. І разом ми можемо його забезпечити: щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою», – наголосила фон дер Ляєн.

Минулого тижня міністр оборони України Денис Шмигаль на зустрічі зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером заявив, що до кінця 2025 року Україна «потребує близько 6 мільярдів доларів на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети».

У серпні стало відомо, що Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів.

Президент України Володимир Зеленський 18 липня доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України.