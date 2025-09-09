«Глибокі удари» – Британія і Німеччина оголосили про внески в допомогу Україні на зустрічі «Рамштайн»

Міністри оборони Великої Британії й Німеччини, відкриваючи 30-ту зустріч у форматі «Рамштайн» (Контактна група з оборони України), оголосили про нові ініціативи з військової допомоги Україні. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна ініціює нову програму «глибоких ударів» і посилює підтримку закупівель дронів великої дальності для української оборонної промисловості.

«У межах цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч дронів великої дальності різних типів українського виробництва. Вони гнучкі й містять опції для збільшення обсягів», – оголосив Пісторіус і закликав партнерів долучитися до цієї ініціативи.

Також він повідомив, що Німеччина перебуває у процесі постачання двох повних систем ППО Patriot до України. «Разом із нашими американськими союзниками ми робимо можливим швидку заміну систем Patriot», – сказав Пісторіус та подякував Норвегії, яка взяла на себе половину витрат у цьому питанні.

«Перші пускові установки вже передані Україні», – сказав німецький міністр.

Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі оголосив, що протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує виробництво та передачу Україні тисяч дронів-камікадзе великої дальності, які виготовляють у Британії.

За його словами, Велика Британія вже використала понад один мільярд фунтів заморожених російських активів для закупівлі «життєво необхідної техніки безпосередньо для України».

Гілі також відзвітував про результати 50-денної кампанії, про яку він оголосив на попередній зустрічі «Рамштайн» у липні. За його словами, за цей час Велика Британія поставила майже п’ять мільйонів набоїв, 60 тисяч артилерійських снарядів, ракети і боєприпаси, 2 500 безпілотних платформ і 200 систем радіоелектронної боротьби й оборони.

«Як сказав президент Трамп, мир досягається через силу. І наше завдання як членів Контактної групи з оборони України – не знехтувати цим миром, забувши про війну. Ми посилили нашу військову допомогу Україні, але й Путін посилив свої дії. Тому ми маємо робити більше. Ми маємо пришвидшуватися», – сказав британський міністр оборони.

30-те засідання у форматі «Рамштайн» почалося ввечері 9 вересня у форматі онлайн. При цьому в Лондоні, зокрема, присутній міністр оборони України Денис Шмигаль.

До Контакної групи входять близько 50 країн, які координують надання військової підтримки Україні. Пресконференція за підсумками сьогоднішньої зустрічі не передбачена.

Попереднє засідання «Рамштайну» під головуванням Німеччини і Великої Британії в липні також відбулося в онлайн-форматі.

Міністр оборони України Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них.