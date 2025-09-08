Зеленський: війська РФ знову концентрують удари проти енергетики України

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська знову концентрують удари проти української енергетики, й анонсував відповідь на ці удари.

«Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО і ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні 8 вересня.

За його словами, під час Ставки також були доповіді щодо виробництва дронів. «Якість дронів, кількісні показники. Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї», – сказав президент.

Крім того, Зеленський заявив, що з міністром оборони Денисом Шмигалем визначив ключові цілі для зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

«Посилення ППО – ціль номер один для цього «Рамштайну» і загалом наших контактів у Європі й США», – сказав голова держави.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики України повідомило, що російські війська завдали удару по українській енергосистемі.

«Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи», – йшлося в повідомленні.

Міненерго наголосило, що об’єкти генерації, системи передачі й розподілу електроенергії й газова інфраструктура не є військовими цілями, і російське командування «чітко розуміє», що б’є по критичній цивільній інфраструктурі.

У серпні Інститут дослідження війни прогнозував, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Читайте також: «Пріоритет – збиття «Шахедів»: Зеленський розповів про підготовку до опалювального сезону