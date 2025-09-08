Міненерго: Росія атакувала об’єкт теплогенерації на Київщині

Російські війська завдали удару по українській енергосистемі, повідомило Міністерство енергетики вранці 8 вересня.

«Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи», – йдеться в повідомленні.

Міненерго наголосило, що об’єкти генерації, системи передачі й розподілу електроенергії та газова інфраструктура не є військовими цілями, і російське командування «чітко розуміє», що б’є по критичній цивільній інфраструктурі.

У відомстві додають, що рятувальники й енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та стабілізацією ситуації. Про зміни в енергопостачанні Міненерго обіцяє повідомити додатково.

Російські дрони атакували Україну вночі проти 8 вересня. За даними Повітряних сил, армія РФ запустила 142 дрони, з них 112 були збиті або подавлені. Сили протиповітряної оборони працювали, зокрема, в Київській області.

У серпні Інститут дослідження війни прогнозував, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



