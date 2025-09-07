20 постраждалих, щонайменше двоє загиблих та сотні безпілотників – такою для Києва стала ніч на 7 вересня, коли армія РФ здійснила на столицю черговий повітряний напад. Під ударом знову опинилася цивільна інфраструктура: двоє загиблих – це матір і немовля, чиї тіла знайшли під завалами житлової багатоповерхівки у Святошинському районі. Крім того, вперше від початку повномасштабної війни, постраждав будинок Кабінету міністрів України – для гасіння пожежі у 10-поверховій урядовій будівлі залучали гвинтокрил.

Наслідки обстрілу столиці – у цій галереї.

Фото: Reuters, AP