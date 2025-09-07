Доступність посилання

Рекордна кількість дронів і перший удар по Кабміну: емоційні фото з Києва під час та після нічного обстрілу (фоторепортаж)

20 постраждалих, щонайменше двоє загиблих та сотні безпілотників – такою для Києва стала ніч на 7 вересня, коли армія РФ здійснила на столицю черговий повітряний напад. Під ударом знову опинилася цивільна інфраструктура: двоє загиблих – це матір і немовля, чиї тіла знайшли під завалами житлової багатоповерхівки у Святошинському районі. Крім того, вперше від початку повномасштабної війни, постраждав будинок Кабінету міністрів України – для гасіння пожежі у 10-поверховій урядовій будівлі залучали гвинтокрил.

Наслідки обстрілу столиці – у цій галереї.

Фото: Reuters, AP

Киянки в укритті під час масованої атаки на Київ
1 Киянки в укритті під час масованої атаки на Київ
Квартира в атакованій дроном житловій багатоповерхівці. З неї видніється дим, що здіймається з іншого місця влучання
2 Квартира в атакованій дроном житловій багатоповерхівці. З неї видніється дим, що здіймається з іншого місця влучання
Жінка плаче, споглядаючи місце російського удару у Святошинському районі Києва
3 Жінка плаче, споглядаючи місце російського удару у Святошинському районі Києва
Житловий будинок зазнав значних руйнувань. Тут знайшли загиблими матір і немовля
4 Житловий будинок зазнав значних руйнувань. Тут знайшли загиблими матір і немовля
Люди, що живуть по сусідству з атакованою багатоповерхівкою, чекають в укритті на відбій повітряної тривоги.За повідомленнями влади, крім загиблих унаслідок атаки дронів, в укритті під час атаки померла літня жінка
5 Люди, що живуть по сусідству з атакованою багатоповерхівкою, чекають в укритті на відбій повітряної тривоги.

За повідомленнями влади, крім загиблих унаслідок атаки дронів, в укритті під час атаки померла літня жінка
Правоохоронці поруч із багатоквартирним будинком, який постраждав від удару російського безпілотника
6 Правоохоронці поруч із багатоквартирним будинком, який постраждав від удару російського безпілотника
Момент збиття російського засобу повітряного нападу у небі столиці.Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів
7 Момент збиття російського засобу повітряного нападу у небі столиці.

Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів
Жінка з дитиною ховаються від російського повітряного нападу в укритті
8 Жінка з дитиною ховаються від російського повітряного нападу в укритті
Російський удар також пошкодив будівлю Кабінету міністрів України. Це перша з початку повномасштабної війни атака на будинок уряду
9 Російський удар також пошкодив будівлю Кабінету міністрів України. Це перша з початку повномасштабної війни атака на будинок уряду
Для гасіння пожежі у десятиповерховій урядовій будівлі задіяли кілька пожежних машин
10 Для гасіння пожежі у десятиповерховій урядовій будівлі задіяли кілька пожежних машин
Воду також скидали з гвинтокрилу
11 Воду також скидали з гвинтокрилу
Дим від пожежі віднівся на Майдані Незалежності
12 Дим від пожежі віднівся на Майдані Незалежності
Панорама Києва на фоні диму від пожежі, спричиненої російською атакою
13 Панорама Києва на фоні диму від пожежі, спричиненої російською атакою
Люди прямують в укриття під час обстрілу
14 Люди прямують в укриття під час обстрілу
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони
15 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони
Квартира в Києві, пошкоджена ударом російського безпілотника
16 Квартира в Києві, пошкоджена ударом російського безпілотника
Рятувальники гасять пожежу в житловому будинку, який атакувала російська армія
17 Рятувальники гасять пожежу в житловому будинку, який атакувала російська армія
Люди сидять біля пошкодженого будинку
18 Люди сидять біля пошкодженого будинку
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
19 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер

