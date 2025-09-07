У Кривому Розі після повітряної атаки РФ поранені троє людей, в Одесі та на Полтавщині є пошкодження – влада

Кривий Ріг уночі 7 вересня зазнав атаки «Шахедами», балістичними та крилатими ракетами, повідомив місцевий політик Олександр Вілкул.

«Поранення отримали троє людей, їх доставлено до лікарні, стан стабільний, медики надають усю необхідну допомогу. Внаслідок атаки постраждали об’єкти транспортної та міської інфраструктури, підприємство, навчальний заклад, близько 10 багатоквартирних будинків, будинки приватного сектору, об'єкти бізнесу, гаражі», – написав Вілкул у телеграмі.

В Одесі та області пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлова забудова.

«Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися», – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

На Полтавщині в Кременчуцькому районі пошкоджений будинок, автомобіль та підприємство; у Кременчуці – дорожнє покриття мосту через Дніпро. У Полтавському районі уламки дрона пошкодили адміністративну будівлю, розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови ОВА Володимир Когут.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.