Росія вдарила дронами по Запоріжжю: поранена жінка, пошкоджені дитсадок і будинки – ОВА

Увечері, 6 вересня, сили РФ атакували безпілотниками Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог атакує Запоріжжя БПЛА. Є влучання. Виникла пожежа», – зазначив голова ОВА.

За даними Федорова, пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

«Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БПЛА. У місті сталося кілька пожеж», – написав він.

За даними Федорова, внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждала жінка.

«У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу», – написав голова ОВА.

Федоров згодом уточнив, що через удар РФ було пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки.

«У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі – покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі. Після оголошення «відбою» районні адміністрації проведуть обстеження територій, щоб зафіксувати всі пошкодження», – підсумував Федоров.



