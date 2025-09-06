Росія атакувала дроном автівку на Сумщині, є поранений – влада

На Сумщині 6 вересня російський дрон влучив у цивільний автомобіль, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворог продовжує атакувати цивільне населення. У Краснопільській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль. Постраждав 57-річний чоловік. Його з пораненнями доставили до лікарні, медики надають усю необхідну допомогу», – написав у телеграмі Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.