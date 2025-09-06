Путін і «150 років життя». Про що свідчить мрія очільника Кремля?

Очільник РФ Володимир Путін під час візиту до Китаю розповідав голові КНР Сі Цзіньпіну про біодрук людських органів. Запис розмови опублікувалоагентство Bloomberg. За словами Путіна, органи при використанні цієї технології можна буде замінювати нескінченно, а люди зможуть досягти безсмертя. Сі Цзіньпін відповів: «Прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити і до 150 років». Розмова відбулася 3 вересня, коли 72-річні Путін і Сі разом ішли на чолі колони з більш ніж двох десятків іноземних лідерів на військовому параді, присвяченому 80-й річниці завершення Другої світової війни.

Друк людських органів – один із проєктів у рамках програми, за допомогою якої російська влада намагається перемогти старіння. Розслідувальний проєкт «Система» Радіо Свобода і «Медуза» минулого року випустили великий текст на цю тему.

Журналісти з’ясували, що МОЗ РФ у 2024 році запустило окремий національний проєкт, спрямований на «збереження здоров’я» громадян, і в його рамках у червні 2024 року зажадало від науково-дослідних інститутів оперативно надати «пропозиції щодо розробок» у сфері друку органів. Крім біодруку «запчастин» для людського організму, нацпроєкт передбачає розробку медичної продукції, спрямованої на зниження тягаря старіння клітин (саркопенії, старечої астенії, остеопорозу тощо) з оцінкою біологічного віку різними методами, розробку нових нейротехнологій і пов’язаної з цим медичної продукції, спрямованих у тому числі на попередження і розвиток когнітивних і сенсорних порушень, а також розробку методів корекції імунної системи.

При цьому, на думку співрозмовника, близького до Кремля, реальна причина виникнення проєкту друку органів – «нав’язлива ідея, помножена на лобізм» найближчого друга Володимира Путіна, фізика Михайла Ковальчука. Він очолює Інститут Курчатова і вже курує федеральну програму з вітчизняних розробок у сфері генетики, в якій бере участь старша дочка Володимира Путіна, ендокринолог Марія Воронцова.

Людина і так живе приблизно втричі довше, ніж вона жила «в природі». І це досягнення цивілізації

«Мріяти не шкідливо, – зазначає кандидат медичних наук Андрій Прокоф’єв, коментуючи висловлювання Сі про шанси дожити до 150 років. – Така мрія є у всього людства протягом усієї історії його існування. Але на практиці єдиний прорив, який був у цьому напрямку – це прорив на рубежі XIX–XX століття, коли повністю впровадилися антибіотики та вакцинація. Ось це був прорив, який дозволив збільшувати тривалість життя в два рази».

«Реальна межа – 120–125 років»

«Ідея такого радикального подовження життя поки що предмет дуже далекого майбутнього, – каже біолог, науковий журналіст Ілля Колмановський. – Людина і так живе приблизно втричі довше, ніж вона жила «в природі». І це досягнення цивілізації».

Вони не розуміють, що вони обидва не померли в дитинстві, тому що їм вчасно робили щеплення

«Ці два співрозмовники (Путін і Сі – ред.) виглядають дуже бадьорими і свіжими, тому що вони все своє життя користувалися досягненнями цієї самої цивілізації, яку вони мало цінують, будучи людьми вкрай малокультурними і недалекими, – продовжує Колмановський. – Вони не розуміють, що вони обидва не померли в дитинстві, тому що їм вчасно робили щеплення. Вони не розуміють, що, напевно, кілька разів у житті їх врятували антибіотики. І, враховуючи їхній вік, їх кілька разів, думаю, врятували від різних захворювань серцево-судинної системи, а також раку. Судячи з усього, Путіну вилікували рак щитоподібної залози. Це стало виліковним завдяки не якимось магічним зіллям, в які вірять обидва ці співрозмовники, а завдяки чесній праці цілих інституцій, які діють у рамках справжньої міжнародної експертизи, незалежного рецензування та чесного розподілу грантів».

Російська медицина, навпаки, відрізняється не доказовістю, а винаходом фуфломіцинів

«Реальна межа людського життя – 120–125 років, і то далеко не для всіх, – продовжує Андрій Прокоф’єв. – Ми говоримо про те, що зафіксовано доказовою медициною. А російська медицина, навпаки, відрізняється не доказовістю, а винаходом фуфломіцинів. Тут, звичайно, ми попереду планети. Є програма, на яку для Марії Воронцової виділені величезні гроші. І сама Воронцова буде забезпечена грошима, а всі будуть забезпечені надіями на здійснення мрій».

При цьому, зазначає Андрій Прокоф’єв, проблема ментального старіння мозку поки вважається нерозв’язною.

Заміна печінки, серця чи суглобів не вирішує головну проблему – проблему ментального старіння мозку

«Путін говорить про те, що якщо добути з людини стовбурову клітину, то теоретично за наявності певних технологій можна виростити в пробірці певний орган і поміняти його, як, наприклад, міняють акумулятор. За таким принципом це можна зробити теоретично, – зауважує Андрій Прокоф’єв. – Практично, думаю, що це не на наше століття, по-перше. По-друге, заміна печінки, серця чи суглобів не вирішує головну проблему – проблему ментального старіння мозку. Мозок людини набагато складніше влаштований. Це основна проблема не тільки для Путіна, це основна проблема для всього цивілізованого світу. На Заході величезна кількість будинків для літніх людей, де живуть дідусі й бабусі під 100 і за 100 років. Вони можуть навіть пішки ходити. Але в медицині є поняття «кількість життя» – це кількість прожитих років, і «якість життя» – наскільки цей мозок буде діяльним. І від того, що у нього буде статевий потяг 20-річного юнака, краще він країною керувати не стане».



