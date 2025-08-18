Уряд планує запуск спецтрибуналу щодо російської агресії до кінця 2026 року

Кабінет міністрів планує забезпечити початок роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України до кінця 2026 року – про це йдеться в проєкті Програми дій уряду.

Розділ програми Міністерства закордонних справ містить операційну ціль щодо «притягнення вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії».

Проєкт передбачає, що уряд забезпечить створення та фактичний запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України для відновлення справедливості та запобігання безкарності.

Зокрема, серед критеріїв досягнення цілі в 2025 році – створення умов для запуску роботи спецтрибуналу та сприяння затвердженню Розширеної часткової угоди про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу Комітетом Міністрів Ради Європи.

Також планується до 31 грудня 2025-го вжити заходів для набрання чинності угодою між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу.

«Критерії досягнення у 2026 році: до 31 грудня 2026 р. забезпечено початок операційної роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», – йдеться в програмі.

Верховна Рада України 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Угоду 25 червня 2025 року в Страсбурзі підписали президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.



