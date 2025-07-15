Рада ратифікувала угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування агресії проти України

Верховна Рада України 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, повідомляє депутат Ярослав Железняк.

Угоду 25 червня 2025 року в Страсбурзі підписали президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Документ дозволить підтримати та адмініструвати трибунал широкому колу учасників: як серед держав-членів Ради Європи, так і серед країн, що не входять до неї, а також Євросоюзу. Спеціальний трибунал діятиме в рамках Ради Європи та матиме мандат на переслідування вищого керівництва держави-агресора за злочин агресії проти України.

Зеленський говорив, що ця угода і суд дають реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. «Інші інститути, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання», – сказав президент України.

У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.