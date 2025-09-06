РФ на окупованих територіях нав’язує українським дітям свою пропаганду і вчить воювати – розвідка Британії

Насильницьке політичне виховання української молоді російською владою на незаконно окупованих територіях України триває, пише у своєму звіті розвідка Великої Британії.

«Молодіжна організація Міністерства оборони Росії «Юнармія» і кремлівська молодіжна організація «Рух перших» є серед тих організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам і нав’язують їм проросійську й антиукраїнську пропаганду. Російські органи освіти прагнуть протидіяти нібито «екстремізму» – термін, для якого в російської влади є широке визначення», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у розвідці звертають увагу на те, що в посібнику Міністерства освіти Росії за 2022 рік під назвою «Запобігання конфліктам, проявам екстремізму і тероризму в полікультурному освітньому середовищі» вислів «Слава Україні» називався показником екстремізму.

«Від 2022 року російська влада реалізує так звану програму «Університетські сесії», в рамках якої дітей з окупованих регіонів України відправляють до російських університетів, де їх піддають «патріотичному вихованню». Мета цієї програми – прищепити дітям антиукраїнський світогляд, а також прославляти російські військові подвиги. З 2022 року близько 50 000 українських дітей відвідали ці сесії у 116 російських університетах», – зазначили у розвідці.

3 вересня в британській розвідці заявили, що у Кремлі майже напевно розглядають викрадених українських дітей як потенційне джерело для поповнення складу російських збройних сил.

У розвідці нагадали, що, за даними української влади, Росія призиває молодих українців до російської армії після досягнення 18 років, і значна кількість цих людей була викрадена з окупованих українських територій у дитячому віці.

«Деяких із них, як повідомляється, змушують брати безпосередню участь у конфлікті проти своїх співвітчизників-українців. Понад 19 500 українських дітей були примусово перевезені або депортовані російською владою до РФ і незаконно окупованої території Криму, а, за деякими даними з відкритих джерел, загальна кількість депортованих оцінюється в 35 тисяч. За оцінками, 6000 українських дітей були переміщені до мережі таборів перевиховання, звідки їх, як повідомляється, відправляють на військову підготовку, коли вони досягають пізнього підліткового віку», – йшлося в повідомленні.

За повідомленням, викрадення і примусовий призов українських дітей до російської армії вписується в давню політику русифікації, яку проводить керівництво Росії на окупованій українській території, спрямованої на викорінення української культури, ідентичності й державності.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.