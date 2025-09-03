Розвідка Британії: Кремль розглядає викрадених українських дітей як ресурс для армії

Розвідка Великої Британії заявляє, що у Кремлі майже напевно розглядають викрадених українських дітей як потенційне джерело для поповнення складу російських збройних сил.

У розвідці нагадали, що, за даними української влади, Росія призиває молодих українців до російської армії після досягнення 18 років, і значна кількість цих людей була викрадена з окупованих українських територій у дитячому віці.

«Деяких із них, як повідомляється, змушують брати безпосередню участь у конфлікті проти своїх співвітчизників-українців. Понад 19 500 українських дітей були примусово перевезені або депортовані російською владою до РФ і незаконно окупованої території Криму, а, за деякими даними з відкритих джерел, загальна кількість депортованих оцінюється в 35 тисяч. За оцінками, 6000 українських дітей були переміщені до мережі таборів перевиховання, звідки їх, як повідомляється, відправляють на військову підготовку, коли вони досягають пізнього підліткового віку», – йдеться в повідомленні.

«Вище керівництво Росії майже напевно принаймні частково розглядає викрадених українських дітей як потенційне джерело нинішнього і майбутнього персоналу для російської армії. Вище керівництво Росії, ймовірно, вважає, що їхня потенційна смерть у російській армії викличе мінімальні, якщо взагалі якісь, заперечення чи протести з боку російської громадськості, переважна більшість якої має обмежене уявлення, якщо взагалі знає, про викрадення», – додали у розвідці.

За повідомленням, викрадення і примусовий призов українських дітей до російської армії вписується в давню політику русифікації, яку проводить керівництво Росії на окупованій українській території, спрямованої на викорінення української культури, ідентичності й державності.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.