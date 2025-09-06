Доступність посилання

Внаслідок удару російського дрона по Запоріжжю загинула жінка – Федоров

Нікопольський район, Дніпропетровщина, російські обстріли, 27 серпня 2025 року (фото ілюстраційне)

Сили РФ атакували безпілотником Приморське, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«56-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівський район», – написав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


