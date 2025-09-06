Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулось 68 бойових зіткнень

Від початку доби 6 вересня на фронті відбулось 68 бойових зіткнень, на шести напрямках фронту бої на цей час тривають, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулися три бойові зіткнення, одне з них триває. Армія РФ на цих ділянках фронту застосувала для ударів по українських позиціях та населених пунктах уже 20 керованих авіабомб, здійснила також 80 обстрілів», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну російську атаку, ще три боєзіткнення тривають. Російські війська намагаються просунутись у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Нововасилівки.

«На Куп’янському напрямку загарбники один раз намагалися прорвати оборону в районі Куп’янська - успіху не здобули. На Лиманському напрямку армія РФ сім разів атакувала українські позиції поблизу Греківки, Карпівки та Колодязів, у бік Шандриголового й Дерилового. Три бойові зіткнення тривають», – повідомили в українському командуванні.

Водночас на Покровському напрямку російські військові здійснили 34 спроби потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Шахового, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного та Дачного, у бік Мирнограда, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки та Філії. ЗСУ стримують ворожий натиск: 32 атаки вже відбиті, два боєзіткнення тривають, зазначили у ЗСУ.

«На Новопавлівському напрямку війська РФ намагалися прорвати оборону в районах Зеленого Гаю, Шевченка й Комишувахи, у бік Філії та Новоселівки. Сім їхніх штурмів уже відбиті. Одна атака триває. На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили ворожу атаку, здійснену в бік Степногірська», – уточнили у Генштабі.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».