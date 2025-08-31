Російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку – Зеленський

Російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома Олександра Сирського.

«Передусім про Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат. Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

За його словами, загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року Москва втратила вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових.

«Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – додав Зеленський.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, як і російський міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов днями зробили перебільшені заяви про просування армії РФ.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, намагається вплинути на політику Заходу щодо України, створюючи хибне враження, що наступи та перемога Росії є неминучими.



