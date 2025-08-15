Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України

Розвідка Великої Британії проаналізувала, скільки часу буде потрібно російським військам і яких втрат вони зазнають, щоб захопити підконтрольні Україні частини чотирьох областей, про незаконну анексію яких оголосила Росія.

«Повідомлялося, що президент Росії Путін повторив давні максималістські вимоги щодо незаконного вторгнення Росії в Україну, зокрема щодо виведення українських військ із чотирьох міжнародно визнаних українських областей: Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської. Виходячи з темпів просування Росії на полі бою у 2025 році, російським військам знадобиться приблизно 4,4 роки, щоб захопити 100 відсотків території чотирьох українських областей», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 15 серпня Міністерством оборони Британії у соцмережі X.

У розвідці зазначили, що, виходячи з середньодобових втрат Росії у 2025 році, про які повідомляє Генеральний штаб України, ще 4,4 роки війни приведуть до приблизно 1 930 000 додаткових втрат із боку Росії (убитими і пораненими).

Це на додаток до приблизно 1 060 000 втрат, яких Росія, ймовірно, вже зазнала з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, включаючи близько 250 000 убитих або зниклих безвісти (ймовірно, загиблих), наголошують у британському відомстві.

«Росія оголосила про незаконну анексію чотирьох міжнародно визнаних українських областей, включаючи ті райони, що перебувають під контролем України, у вересні 2022 року, що суперечить власному офіційному визнанню Росією незалежності й суверенітету України після розпаду Радянського Союзу», – додали в розвідці.

На 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска, запланований саміт лідерів США і Росії. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.