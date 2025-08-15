Трамп: США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО

США разом із Європою й іншими країнами можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака невдовзі після вильоту з Вашингтону до Аляски, де 15 серпня пройде його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

«Можливо, разом з Європою й іншими країнами. Не у формі НАТО, тому що це не відбудеться, є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом з Європою, така можливість є», – сказав Трамп, не навівши деталей.

Він також висловив сподівання на позитивний результат переговорів.

«Послухайте, він розумний хлопець. [Він] займається цим вже давно, але я теж, – сказав Трамп. – Ми ладнаємо. З обох сторін панує хороший рівень поваги. І я думаю, знаєте, з цього саміту щось вийде».

На запитання про можливість «обміну територіями» в рамках угоди про припинення війни в Україні Трамп відповів: «Їх обговорять, але я маю дозволити Україні ухвалити це рішення... Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів».

На запитання про нічні російські атаки по Україні Трамп розкритикував Путіна.

«Він намагається підготувати ґрунт. Я маю на увазі, що, на його думку, це допомагає йому укласти кращу угоду. Це насправді шкодить йому, але, на його думку, це допомагає йому укласти кращу угоду, якщо вони зможуть продовжувати вбивства, – сказав він. – Можливо, це просто він такий, його гени, його генетика, але він думає, що це... дає йому сили в переговорах. Я думаю, що це шкодить йому, але я поговорю з ним про це».

Хоча Трамп і Путін розмовляли телефоном щонайменше п’ять разів із січня, зустріч 15 серпня, яка відбудеться на авіабазі поблизу Анкориджа, буде їхньою першою особистою зустріччю за другий термін Трампа і першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков напередодні заявив, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. За його словами, підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.