Тривога перед зустріччю на Алясці. Який план у Трампа? Чи не обведе його Путін навколо пальця?

Увечері 14 серпня президент США Дональд Трамп виступить із новими заявами про свою майбутню зустріч із очільником Росії Путіним. Ці заяви прозвучать після того, як Трамп провів розмови з лідерами країн ЄС, а президент України Володимир Зеленський відкинув можливість так званого «обміну територіями»

Представники Білого дому неофіційно повідомили напередодні, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна пройде на військовій базі Ельмендорф–Річардсон в Анкориджі. Очікується, що вона розпочнеться опівдні або об 11:30 ранку (о 22:30–23:00 за московським часом). На цій базі базуються винищувачі, які використовуються для перехоплення російських літаків, що діють поблизу американського повітряного простору.

Як припускають експерти, її було обрано і для ненав'язливої демонстрації Путіну американської військової могутності, і для того, щоб відгородити двох лідерів від можливих акцій протесту.

Тривога – ось реакція, яка переважає

Тривога – так можна визначити тон більшості коментарів в американській пресі за два дні до зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Причина – контраверсійність риторики і неясність намірів президента США Трампа, який несподівано для всіх погодився на зустріч із російським лідером.

Це рішення автори редакційної статті газети The Wall Street Journal називають «поворотом на 180 градусів» після кількох тижнів критики Кремля за відмову піти на припинення вогню.

Невідомо, що змусило Трампа погодитися на зустріч із Путіним і забути про власну погрозу введення 8 серпня санкцій проти Росії в разі відмови Кремля від мирних переговорів з Україною.

Незрозуміло також, про що могли домовитися в Москві спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф і Путін. Сам Трамп в одному зі своїх перших коментарів після оголошення про саміт дав зрозуміти, що приводом для обговорення можуть стати умови російсько–української мирної угоди.

«Відбудеться деякий обмін територіями на обопільну вигоду... Ми щось повернемо, ми щось обміняємо», – сказав тоді президент, спілкуючись із репортерами.

У наступні дні, утім, Дональд Трамп ухилявся від відповідей на запитання, яких результатів він очікує від зустрічі з Путіним.

За словами президентаСША, він має намір сказати Путіну: «Ви повинні закінчити цю війну».

Водночас не виключений й інший варіант. «Я можу встати і сказати: «Успіхів!», і на цьому все закінчиться», – припускає Трамп. Таке станеться, мавляв, якщо він протягом перших хвилин зустрічі відчує, що партнер на переговорів не готовий до угоди.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт і Держсекретар США Марко Рубіо також спробували понизити напруження.

За словами Лівітт, мета президента Трампа – отримати в результаті зустрічі уявлення про те, як закінчити цю війну.

Рубіо називає ці переговори «пробною зустріччю», на якій Трамп хоче зустрітися із Путіним віч-на-віч, щоб зрозуміти, чому попередні телефонні розмови між двома лідерами не дали результатів, на які сподівалися в Білому домі.

Такі пояснення явно не заспокоїли ані Київ, ані європейських союзників України.

У середу європейські лідери, які, як пише The New York Times, «мають міцні стосунки» з Дональдом Трампом, провели «відеосаміт» за участю президента США Трампа і віцепрезидента Венса в надії домогтися запевнень, щонайменше, у тому, що умови мирної угоди не обговорюватимуться без участі України.

Поки Путін вірить, що він може досягти своїх цілей на полі бою, він не змінить курс

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента України Володимира Зеленського, який також брав участь у саміті, Трамп погодився із тим, що Україна візьме участь у переговорах, які можуть послідувати за його зустріччю з Путіним, що він не обговорюватиме умови можливої мирної угоди до настання перемир'я, що Україна отримає гарантії безпеки і він готовий різко посилити економічний тиск на Росію, якщо переговори ні до чого не приведуть.

Трамп назвав «дуже гарною» розмову з європейськими лідерами і сказав, що існує велика ймовірність «другої», більш продуктивної зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, у якій він готовий також взяти участь, «якщо вони цього забажають».

Чи не обведе Путін Трампа навколо пальця?

Американські спостерігачі, яких цитує The New York Times, сумніваються в тому, що Трампу вдасться переконати Путіна піти на мир з Україною за нинішніх умов.

На думку колишнього помічника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, організувавши зустріч із Путіним на американській території, попри американські санкції та ордер МКС на його арешт, президент Трамп уже винагородив російського лідера.

Міжнародний кримінальний суд – це міжурядовий орган кримінальної юстиції, у компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії. Штаб-квартира МКС розташована в Гаазі. До штату організації входить понад 900 правників із майже 100 країн світу, президент Трамп уже винагородив російського лідера.

При цьому Дональд Трамп, як вважає Болтон, все ще не розкусив Путіна, вважаючи його другом, з яким можна домовитися.

«Він (Трамп) не доб'ється угоди», – вважає Болтон.

З цією думкою згоден і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, який каже, що Трамп міг би змусити Путіна погодитися на мирні переговори, якби він довів свою рішучість чинити тиск на Росію, прискоривши постачання американських озброєнь Україні та підтримавши ідею конфіскації активів Банку Росії.

Але поки, президент США не демонструє бажання цього робити.

«Доти, доки Путін вірить, що він може досягти своїх цілей на полі бою, він не змінить курс», – переконаний Пайфер.

Політолог Марк Катц, професор університету імені Джорджа Мейсона, бачить паралелі між цією зустріччю і зустріччю президента Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином 2019 року у В'єтнамі, яка була перервана через непереборні розбіжності двох сторін:

Здається, європейці переконали його, що Київ не погодиться з непомірними вимогами Кремля

«Я думаю, Трамп і Путін дуже швидко виявлять, що у них немає жодних підстав для укладення угоди. Почати з того, що Трамп хоче невідкладного припинення вогню, а розмову про мирний договір відкласти на майбутнє, тоді як Путін хоче говорити про умови мирної угоди зараз. Тобто за великим рахунком у них немає точки дотику. Чи є можливість, що президент Трамп погодиться з якимись вимогами Кремля і поставить Київ перед необхідністю йти на значні поступки, не отримавши попередньої згоди українського керівництва? Я сумніваюся в цьому, оскільки, як мені здається, європейці переконали його, що Київ не погодиться з непомірними вимогами Кремля і вони підтримають українців. Тому Трамп навряд чи оголосить про угоду з Путіним, у якої немає шансів на успіх. Я підозрюю, що президент Трамп вирішив піти на зустріч із Путіним, виключно ґрунтуючись на впевненості у своїх здібностях домовитися про що-небудь на вигідних для нього умовах. Якщо результат буде для нього явно програшним, він попросту відмовиться від такої угоди»

Водночас не можна повністю виключити можливість домовленості, вважає Марк Катц, оскільки Путін може представити російській аудиторії як перемогу укладення довгострокового перемир'я з Україною:

«Насправді, укладення перемир'я може бути в інтересах Путіна, тому що за припиненням бойових дій піде втрата уваги Заходу і особливо адміністрації Трампа до цього конфлікту, напевно, підуть заклики до відновлення економічних зв'язків із Росією. Тобто в певному сенсі згода на перемир'я була б мудрим з погляду Путіна рішенням. Але я сумніваюся, що він піде на це, оскільки він продовжує думати, що він може перемогти в цій війні», – вважає експерт.

Як повідомляють інформаційні агентства, ввечері 14 серпня 47-й президент США Дональд Трамп виступить із новими заявами про свою майбутню зустріч із Путіним.