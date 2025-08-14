Зустріч на Алясці та «обмін територіями»: ось що про це думають українські бійці

Передача українських земель Росії не призведе до миру, вважають українські військові. Напередодні саміту на Алясці, де президент США Дональд Трамп і керманич РФ Володимир Путін обговорюватимуть умови припинення вогню в Україні, вони уважно стежать за подіями. Військові не вірять, що Кремль піде на припинення війни, хоча самі переговори підтримують.
Кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки, поспілкувався з бійцями ЗСУ в Харківській та Донецькій областях.
З нашого боку ми думаємо – просто зупинити вогонь з обох сторін«Шеф»
Військові, продовжуючи брати участь у бойових діях та їх підготовці, активно обговорюють можливий мир і його умови: адже від припинення війни залежить, як скоро вони повернуться додому, до сімей.
«Чекають вдома дружина, діти, батьки. Чекали вже дуже довго через цю війну, – говорить військовослужбовець 58-ї бригади ЗСУ з позивним «Шеф». – З нашого боку ми думаємо – просто зупинити вогонь з обох сторін».
Але в тому, що Росія на це піде, українські військові сумніваються.
Поки Росія не зазнає тут достатніх втрат, щоб відмовитися від військового тиску на нас, це все буде продовжуватися«Улітка»
«Поки Росія не зазнає тут достатніх втрат, щоб відмовитися від військового тиску на нас, це все буде продовжуватися. Ми інакше цю війну не зможемо зупинити. Бо ми, конкретно ми, готові до миру прямо зараз. Скажуть: «Зупинилися!» – ми з величезною радістю зупинимося. Але, на жаль, з тієї сторони таких адекватних людей, з якими можна було б домовлятися, немає», – розмірковує військовослужбовець 43-ї бригади ЗСУ з позивним «Улітка».
Особливо українські бійці категорично не погоджуються з умовою можливого обміну територіями.
«Ми прийшли захищати свої домівки. А якщо дім у Донецькій або Луганській області, на окупованих територіях, то навіщо тоді людина сюди прийшла? Вона прийшла захищати своє, відстоювати своє. А тут така угода: давайте ми все віддамо. Ні, цього не буде. Вся Україна повністю буде нашою», – говорить військовослужбовиця 43-ї бригади ЗСУ з позивним «Діді».
Хоча є й інші думки щодо тих територій, які російській армії вже вдалося захопити.
«Вони вже втрачені, ці території вже втрачені. Щоб їх відновити, потрібні будуть сотні років. Не десятки, а сотні. Це будуть інші покоління», – вважає військовослужбовець 58-ї бригади ЗСУ з позивним «Чемпіон».
Я не погоджуюся просто віддати. Стільки людей загинуло – щоб просто віддати?«Шеф»
Проте мови про вихід українських військових з Донецької області чи інших регіонів України взагалі не йде.
«Ні-ні, я не погоджуюся просто віддати. Стільки людей загинуло – щоб просто віддати? Кому віддати? За що віддати?» – говорить військовослужбовець 58-ї бригади ЗСУ з позивним «Шеф».
В цілому бійці ЗСУ вважають, що шлях до миру лежить тільки через переговори. Питання лише в тому, якими вони будуть і хто в них братиме участь.
«Вони хочуть поки що залишити нашого президента осторонь, самі зустрітися, все це для показухи, домовитися, як їм обом буде краще. Ну, передусім Америці. Росія – і так зрозуміло, що вона хоче захопити наші землі. І вони там між собою про щось домовляться, потім поставлять Україну перед фактом», – розмірковує військовослужбовець із Донецької області Анатолій.
«Це не дуже красиво з їхнього боку, бо це питання України, питання нашого майбутнього, і обговорювати його без нас – нераціонально. Люди не бачать у цьому великої проблеми, бо вони вважають нас не великим гравцем, але саме ми гинемо за нашу країну», – говорить інший військовий із Донецької області Дмитро.
При цьому Дональд Трамп уже заявив, що президента України Володимира Зеленського на Алясці не буде.
Президент CША Дональд Трамп під час телефонної розмови в середу повідомив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати можливий розподіл території під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці цього тижня, повідомили NBC News два європейські чиновники та три інші особи, які були проінформовані про розмову.
За даними телеканалу, Трамп сказав під час розмови, в якій також брав участь президент України Володимир Зеленський, що він збирається на зустріч з Путіним з метою забезпечення перемир’я в Україні.
Як повідомили джерела, Трамп і європейські лідери погодилися, що перед початком мирних переговорів необхідно досягти припинення вогню в Україні, деякі європейські лідери після розмови залишилися під враженням, що Трамп не дуже оптимістично налаштований щодо результатів своєї зустрічі з Путіним.
Двоє європейських чиновників та троє інших осіб, які були проінформовані про телефонну розмову в середу, заявили, що всі лідери погодилися з тим, що Україна повинна бути включена в переговори і саме вона повинна вирішувати, на які територіальні поступки вона може піти.
За словами одного з джерел, досягнення перемир’я, як очікується, буде пріоритетом для Трампа на зустрічі. Інша особа висловила впевненість, що територія України не буде предметом переговорів без України.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х також написав, що під час розмови президент Трамп чітко дав зрозуміти Україні та її союзникам, що він вимагатиме від Путіна беззастережного припинення вогню, що територіальні переговори відбуватимуться лише за присутності Зеленського на наступній зустрічі, а також що США братимуть участь у гарантіях безпеки, розроблених Коаліцією охочих на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною.
Консультації Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн відбулися 13 серпня за кілька днів до зустрічі лідерів США і Росії на Алясці. Президент США назвав їх «дуже хорошими».
Європейські та українські чиновники мали занепокоєння щодо зустрічі президента з російським лідером з моменту її оголошення минулого тижня. Серед їхніх побоювань – що Трамп і Путін можуть домовитися про параметри мирної угоди, включаючи територіальні поділи, а потім спробувати змусити Україну погодитися на неї. Коментарі Трампа минулого тижня про те, що між Росією та Україною «буде якийсь обмін територіями», зокрема, збентежили Зеленського та європейських лідерів.
11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.
Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.