Зустріч на Алясці та «обмін територіями»: ось що про це думають українські бійці

Передача українських земель Росії не призведе до миру, вважають українські військові. Напередодні саміту на Алясці, де президент США Дональд Трамп і керманич РФ Володимир Путін обговорюватимуть умови припинення вогню в Україні, вони уважно стежать за подіями. Військові не вірять, що Кремль піде на припинення війни, хоча самі переговори підтримують.

Кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки, поспілкувався з бійцями ЗСУ в Харківській та Донецькій областях.

З нашого боку ми думаємо – просто зупинити вогонь з обох сторін

Військові, продовжуючи брати участь у бойових діях та їх підготовці, активно обговорюють можливий мир і його умови: адже від припинення війни залежить, як скоро вони повернуться додому, до сімей.

«Чекають вдома дружина, діти, батьки. Чекали вже дуже довго через цю війну, – говорить військовослужбовець 58-ї бригади ЗСУ з позивним «Шеф». – З нашого боку ми думаємо – просто зупинити вогонь з обох сторін».

Але в тому, що Росія на це піде, українські військові сумніваються.

Поки Росія не зазнає тут достатніх втрат, щоб відмовитися від військового тиску на нас, це все буде продовжуватися

«Поки Росія не зазнає тут достатніх втрат, щоб відмовитися від військового тиску на нас, це все буде продовжуватися. Ми інакше цю війну не зможемо зупинити. Бо ми, конкретно ми, готові до миру прямо зараз. Скажуть: «Зупинилися!» – ми з величезною радістю зупинимося. Але, на жаль, з тієї сторони таких адекватних людей, з якими можна було б домовлятися, немає», – розмірковує військовослужбовець 43-ї бригади ЗСУ з позивним «Улітка».

Особливо українські бійці категорично не погоджуються з умовою можливого обміну територіями.

«Ми прийшли захищати свої домівки. А якщо дім у Донецькій або Луганській області, на окупованих територіях, то навіщо тоді людина сюди прийшла? Вона прийшла захищати своє, відстоювати своє. А тут така угода: давайте ми все віддамо. Ні, цього не буде. Вся Україна повністю буде нашою», – говорить військовослужбовиця 43-ї бригади ЗСУ з позивним «Діді».

Хоча є й інші думки щодо тих територій, які російській армії вже вдалося захопити.

«Вони вже втрачені, ці території вже втрачені. Щоб їх відновити, потрібні будуть сотні років. Не десятки, а сотні. Це будуть інші покоління», – вважає військовослужбовець 58-ї бригади ЗСУ з позивним «Чемпіон».

Я не погоджуюся просто віддати. Стільки людей загинуло – щоб просто віддати?

Проте мови про вихід українських військових з Донецької області чи інших регіонів України взагалі не йде.

«Ні-ні, я не погоджуюся просто віддати. Стільки людей загинуло – щоб просто віддати? Кому віддати? За що віддати?» – говорить військовослужбовець 58-ї бригади ЗСУ з позивним «Шеф».

В цілому бійці ЗСУ вважають, що шлях до миру лежить тільки через переговори. Питання лише в тому, якими вони будуть і хто в них братиме участь.

«Вони хочуть поки що залишити нашого президента осторонь, самі зустрітися, все це для показухи, домовитися, як їм обом буде краще. Ну, передусім Америці. Росія – і так зрозуміло, що вона хоче захопити наші землі. І вони там між собою про щось домовляться, потім поставлять Україну перед фактом», – розмірковує військовослужбовець із Донецької області Анатолій.

«Це не дуже красиво з їхнього боку, бо це питання України, питання нашого майбутнього, і обговорювати його без нас – нераціонально. Люди не бачать у цьому великої проблеми, бо вони вважають нас не великим гравцем, але саме ми гинемо за нашу країну», – говорить інший військовий із Донецької області Дмитро.

При цьому Дональд Трамп уже заявив, що президента України Володимира Зеленського на Алясці не буде.