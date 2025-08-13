Припинення вогню й посилення санкцій. Зеленський і Мерц розповіли про переговори з Трампом

Україна і Європа сподіваються, що центральною темою саміту лідерів США і Росії на Алясці стане припинення вогню – про це за підсумками колективних переговорів із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом заявив український голова держави Володимир Зеленський.

Групова конференція європейських лідерів, президента України й керівництва США завершилися погодженням кількох ключових для Заходу принципів, розповіли на спільній пресконференції у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський.

«Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки, і дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь», – наголосив Зеленський.

Український президент також розповів, що всі згодні з тим, що мирні переговори слід поєднувати з відповідним тиском на Росію.

«Санкції повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню… Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці», – зауважив український президент.

Зеленський також сказав, що Росія тисне на всіх напрямках фронту перед самітом на Алясці.

«Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну… Путін точно не хоче миру. Він хоче окупації наших держав. І ми всі це дійсно розуміємо», – підсумував Зеленський.

Фрідріх Мерц назвав розмову з Трампом конструктивною й позитивною.

«Фундаментальні європейські й українські інтереси безпеки повинні бути захищені на Алясці. Це було послання, яке ми, як європейці, сьогодні передали американському президенту Трампу», – зауважив німецький канцлер.

Фрідріх Мерц розповів, що європейські союзники «чітко дали зрозуміти», що Україна має бути присутньою під час наступних зустрічей, був поставлений акцент і на «правильному порядку» переговорів.

«Припинення вогню має бути відправною точкою. Потім ключові елементи мають бути узгоджені в рамковій угоді. Нарешті, по-третє, Україна готова до переговорів щодо територіальних питань. Однак, відправною точкою має бути нинішня лінія зіткнення», – пояснив Мерц загальну позицію, яка була презентована Трампові.

За словами канцлера, про юридичне визнання російської окупації не може йтися. Частиною переговорів, додав Мерц, мають також бути гарантії безпеки для Києва.

«Українські збройні сили повинні бути здатні й залишатися здатними ефективно захищати суверенітет своєї країни. Вони також повинні мати можливість розраховувати на допомогу Заходу в довгостроковій перспективі. По-п’яте, переговори повинні бути частиною спільної трансатлантичної стратегії», – резюмував Мерц.

Голова німецького уряду додав, що якщо прогресу на Алясці не вдасться досягнути, то США і Європа мають посилити тиск на Росію.

«Президент Трамп знає про цю позицію і значною мірою її підтримав. Ми побажали президентові Трампу всього найкращого», – наголосив канцлер.

Лідери Німеччини й України розповіли, що є домовленість про новий контакт із Дональдом Трампом по завершенню його зустрічі з президентом РФ. Погоджено, що американський лідер спочатку зв’яжеться з українським президентом, а потім – із європейськими колегами.

15 cерпня, як очікується, пройде зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч пройде в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.