Зеленський про Добропілля: у Кремлі хочуть сформувати інформпростір до зустрічі Трампа і Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентам США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.

Слова Зеленського під час спілкування з журналістами 12 серпня цитує низка українських ЗМІ.

«Найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. Що там відбулося? Групи «рускіх» просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом. Задача цього просування нам зрозуміла. До 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає», – цитує президента агенція «Інтерфакс-Україна».

Як передає Суспільне, Зеленський зазначив, що Росія почала перекидати свої війська з Сумського напрямку на Запорізький і Покровський.

«Вони готуються до наступальної операції, як ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський… Вважаємо, що вони робитимуть все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій», – заявив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна не вийде з Донбасу, оскільки Донбас для російських військ – це плацдарм для майбутнього нового наступу.

У Білому домі раніше сьогодні повідомили, що зустріч президента США Дональда Трампа із російським лідером Володимиром Путіним 15 серпня пройде в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. «Мета цієї зустрічі для президента – краще зрозуміти, як ми можемо покласти край цій війні», – заявили у Білому домі.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській і Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.