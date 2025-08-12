«Може бути, як у 2022-му». Чим загрожує прорив армії РФ під Добропіллям

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. «Клешня» російських військ – два окремих вклинення поруч – простягнулася на майже 10 км на північ від села Нове Шахове Покровського району убік сіл Золотий Колодязь та Веселе.

Ситуація під Покровськом складна, проте не означає «взяття під контроль території», заявили в ОСУВ «Дніпро». Водночас колишній начальник штабу 12-ї бригади НГУ «Азов» Богдан Кротевич у соцмережі Х звернувся до президента Зеленського щодо ситуації на лінії Покровськ – Костянтинівка, охарактеризувавши її як «повна п*зда». За оцінкою Кротевича, Покровськ та Мирноград «майже в оточенні», Костянтинівка – «у напівоточенні». Президент на звернення не відреагував, принаймні публічно.

Як агресору вдалося здійснити цей прорив на цій ділянці і якими можуть бути наслідки для всієї оборони ЗСУ на Донеччині? Ситуацію проаналізували Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

В ОСУВ «Дніпро» раніше це оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) називалось «Хортиця» ввечері 11 серпня, за кілька годин після оновлення мапи DeepState та допису щодо ситуації на цій ділянці, повідомили про намагання військ РФ «просочуватись малими групами повз першу лінію оборони українських позицій».

«Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є «взяттям під контроль території». Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки під час аналізу ситуації та публічних обговорень в районі Покровсько-Мирноградської агломерації», – заявили в ОСУВ.

Джерела Донбас Реалії серед українських військових 11 серпня також повідомляли про просування диверсійно-розвідувальних груп у цих районах.

Причини

Перевага у живій силі

«Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності», – йдеться у тому ж повідомленні ОСУВ «Дніпро» 11 серпня щодо «ситуації на Добропільскому та Покровському напрямках».

28 червня під час робочої поїздки на Донеччину головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, «тривають бої на новому напрямку – Добропільському». Однак відтоді у зведеннях Генштабу, повідомленнях ОСУВ та коментарях військових напрямок з такою назвою згадується не систематично, переважно Добропілля зараховують до Покровського напрямку (як і Костянтинівку, хоче дехто з військових та аналітиків виділяє Костянтинівський напрямок).

«Наразі противник зміг за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку успіху», – зазначили у DeepState.

За інформацією аналітиків, близько 20 військовослужбовців армії РФ накопичилися станом на 11 серпня у селі Веселе (це права частина «клешні»).

Можливі прорахунки командування

«Системна проблема почалася зі стирання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про «взяте село» як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу «кумам», а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва», – зазначив Богдан Кротевич у своєму зверненні до президента і додав, що «лінії бойового зіткнення як сталої лінії – фактично не існує».

У DeepState зазначають, що «деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як «контрольовану», в якій «всіх убили, всіх зупинили».

«Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається», – наголосили аналітики.

Наслідки

Цивільна логістика та безпека: Добропілля, Білозерське, Дружківка

«Сіра зона», – територія, що перебуває під вогневим контролем російських військових, – роширилась за трасу Краматорськ – Добропілля.

Понад те, зважаючи на мапу DeepState, – перерізала її трохи більше ніж на 500 м убік села Нововодяне та на більше ніж 800 м – аж до околиць села Петрівка на південний захід від села Новотроїцьке,

«Траса Добропілля – Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне. Ситуація критична», – повідомив волонтер Сергій Стерненко.

Через постійні атаки російських дронів ця траса стала фактично непроїзною. Тепер, імовірно, загарбники використають її для свого просування.

Наразі від точки виходу російських військ на трасу до околиць Добропілля – трохи більше 6 км, з західного флангу «клешні» – близько 8 км. Практично так само – до околиць містечка Білозерське біля Добропілля.

Ці міста постійно перебувають під російськими ударами: від FPV-дронів до «шахедів» і керованих авіабомб. Просування диверсійних груп, а в перспективі – наближення позицій екіпажів БпЛА – ставлять під ще більшу загрозу безпеку цивільних жителів та інфраструктуру, цивільну логістику та евакуацію з цих населених пунктів.

Відтепер від «сірої зони» у селі Веселе трохи більше 15 км – до околиць Дружківки. Це місто, як і Білозерське, регулярно зазнає атак армії РФ. І так само просування російських ДРГ і позицій екіпажів БпЛА ще більше ускладнить цивільну логістику як для жителів сіл на південь та захід від Дружківки, так і ситуацію в самому місті.

Водопостачання Добропілля

Воду жителі Добропілля отримують зі свердловин села Золотий Колодязь. При чому її не вистачало, тому у місті діяли графіки постачання води.

Ще 8 серпня жителів Добропілля попереджали про проблеми через знеструмлення водопровідних насосних станцій у Золотому Колодязі та Добропіллі.

Відповідно, просування російських військ у Золотому Колодязі може спровокувати гуманітарні проблеми.

Загрози для оборони

Нова «клешня», фактично, почала розчленовувати великі населені пункти Донеччини, що лишаються під контролем ЗСУ, на дві смуги:

Західна : Покровськ, Мирноград, Родинське, Білицьке, Добропілля та Білозерське;

: Покровськ, Мирноград, Родинське, Білицьке, Добропілля та Білозерське; Східна: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ.

Наразі вимальовується задум Кремля охопити міста Добропілля та Білозерське у напівкільце: зі сходу воно вже оформлене, тепер відбувається рух на північ та захід. Ще одна мета – просування у напрямку Дружківки, що створює як додаткові загрози для оборони Костянтинівки, так і ускладнює ситуацію для Краматорсько-Слов’янської агломерації.

У районі Золотого Колодязя, за даними DeepState, є фортифікаційні споруди з якісно спорудженими позиціями (взводні та ротні опорні пункти). Але, зазначають аналітики, те, що війська РФ їх обходять і можуть зайняти, – спричинить проблеми для ЗСУ у подальшому.

«Як коментують військові: «найгірше те, що ми їх звідти х*й виб'ємо, якщо вони їх займуть». Це приклад того, що поряд з добре побудованими ІФС інженерно-фортифікаційні споруди необхідні люди, які будуть їх утримувати, а також ефективне командування, яке буде правильно використовувати такі можливості», – зазначили у проєкті.

«З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ», – підсумували аналітики.

А директор благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут прогнозує застосування бронетанкової техніки на напрямку просування російських військ.

«Спочатку ми «провалюємося» на рівні взводів. Потім рот. Потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде до бригад – ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір. І карта знову буде «зсуватися» як це було в 2022-му – десятками, сотнями квадратних кілометрів щодня», – застерігає Чмут.

12 серпня після опівночі ОСУВ «Дніпро» повідомило, що на Покровському напрямку «рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони».



Пізніше вранці в 1-му корпусі НГУ «Азов» заявили: «Декілька днів тому 1-й корпус НГУ «Азов» зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше».



Ввечері цього ж дня Генеральний штаб ЗСУ у своїх соцмережах заявив, що «Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках». В повідомленні також повторюється інформація ОСУВ «Дніпро» про виділення додаткових сил і засобів та «Азову» про заходи для блокування груп противника.



«Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів», – наголосили у Генштабі.

