В ISW проаналізували тактичне проникнення військ РФ в напрямку Добропілля

Російські війська 12 серпня продовжили проникнення в українські оборонні позиції на схід та північний схід від Добропілля (на північний захід від Покровська), використовуючи обмежені диверсійно-розвідувальні групи. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Аналітики зазначають, що сили РФ ще не змогли розгорнути підкріплення для утримання та використання цього тактичного проникнення і, ймовірно, зіткнуться з перешкодами в спробах зробити це.



ISW також звертає увагу, що російські мілблогери, які часто перебільшують російські просування, поставили під сумнів здатність Росії використати тактичне проникнення.

«Російське тактичне проникнення в напрямку Добропілля не було миттєвим, а відбулося після місяців підготовки та створення умов з використанням нових інновацій та тактик безпілотників у великих масштабах. Використання Росією диверсійних і розвідувальних груп для здійснення тактичного прориву не є чимось надзвичайним, але інновації Росії у галузі безпілотників, що дозволяють наносити удари по українських лініях постачання та евакуації з метою досягнення ефекту повітряної блокади поля бою (BAI), вимагатимуть відповіді з боку України та Заходу», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни зауважують, що російські просування на Покровському напрямку також є лише останнім результатом понад 17 місяців тривалої кампанії, а нещодавнє тактичне проникнення РФ слід розглядати в контексті значних витрат російських військ на виснаження українських військ на Покровському напрямку протягом останніх півтора року.

Читайте також: Генштаб про Покровський напрямок: тривають важкі бої, РФ зосередила понад 110 тисяч військових

Російські війська ведуть бої з лютого 2024 року, просуваючись на захід від Авдіївки. Сили РФ, з їхнім нещодавнім проникненням поблизу Золотого Колодязя, просунулися на 55 кілометрів у глибину за останні 17 місяців, а втратили понад п’ять дивізій бронетехніки та танків у Покровському районі з початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час посилених російських наступальних операцій у західній Донецькій області влітку 2024 року, зазначають аналітики.

Генеральний штаб України 12 серпня повідомив, що російські диверсійні групи проникли до Веселого, Вільного, Рубіжного, Кучерів Яру (всі три на північний схід від Добропілля) та Вільного (на схід від Добропілля), і що українські війська вже знищили деякі з цих груп.



Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. За його словами, там російські війська без техніки просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. За його словами, ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентам США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов заявив, що на Добропільському та Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.



