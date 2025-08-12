У ЗСУ пояснили ситуацію біля Добропілля і Покровська, прорив сил РФ заперечують

На Добропільському та Покровського напрямках на Донеччині російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов.

За його словами, тактика «просочення» означає, що певна кількість малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції та намагається обійти першу лінію, пробратися та пройти далі.

«Коли вони йдуть далі, вони намагаються вступати у вогневий контакт з українськими ребівцями або з українськими дронщиками, або намагаються десь накопичуватися», – зазначив Трегубов, додавши, що малі групи – це кілька осіб, і їхня присутність фіксується на мапах із відкритих джерел.

«Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Мова йде про те, що туди пробралася мала група росіян у кількості 5-10 осіб – і це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що вони взяли під контроль весь шлях, який пройшли. Вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися у підвалі, і, звісно, туди прибули резерви українських сил для їхнього знищення», – додав Трегубов.



Генштаб ЗСУ заперечує повідомлення про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України.



«Росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам», – заявили військові.

У штабі зауважили, що подібна ситуація з проходом малої групи ДРГ була у Покровську, яка для противника не увінчалася успіхом.

Раніше проєкт Deepstate зафіксував просування російських сил на північному сході від Добропілля.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 11 серпня зазначав, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Разіне, Сухецьке, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне (усі на південний схід від Добропілля), Маяк та Паньківку (обидва на схід від Добропілля). В ISW вказують, що називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня передчасно, хоча російські війська, ймовірно, прагнуть перетворити свої тактичні просування на прорив оперативного рівня в найближчі дні.

Аналітики зазначають, що наступні кілька днів у районі Покровська, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти прискореному просуванню Росії на північ та північний захід від Покровська.



