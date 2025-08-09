У липні Росія захопила на Донеччині понад 500 кв. км – розвідка Британії

У липні 2025 року армія РФ, ймовірно, захопила близько 500–550 квадратних кілометрів території України, йдеться у зведенні розвідки Британії від 9 серпня.

«Подібні темпи просування фіксувалися і в червні, а загалом з березня цього року окупанти щомісяця збільшують площу захоплених земель», – зазначили у Міноборони Британії.

За даними розвідки, «найбільші тактичні успіхи» Росія продовжує здобувати на Донеччині, зокрема – на північний схід і південний захід від Покровська.

«Окупанти намагаються оточити місто (Покровськ – ред.) та перерізати логістичні маршрути. Зараз російські війська контролюють майже всю територію області на південь від Покровська», – йдеться у повідомленні.

Водночас за інформацією Міноборони Британії, на Сумщині за останні два тижні не зафіксовано помітних змін на фронті.

«Українські контратаки та втрати росіян зірвали наміри створити там «буферну зону». Військові 51-го десантно-штурмового полку РФ відмовляються виконувати накази через великі втрати в піхотних штурмах», – кажуть британські розвідники.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Своєю чергою, лідер РФ Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області», пише The Wall Street Journal.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.