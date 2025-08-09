СБУ: дрони уразили термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані

Безпілотники вразили термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані, йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

«Сьогодні вранці (9 серпня – ред.) далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, республіка Татарстан», – кажуть у відомстві.

Також у СБУ уточнили, що дрон влучив у будівлю логістичного хабу.

«Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження – близько 1300 кілометрів», – наголосили у відомстві.

У ніч на 2 серпня безпілотники масовано атакували Росію й окупований нею Крим, у низці регіонів телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про численні вибухи й пожежі.

Російська влада заяву Генштабу ЗСУ й СБУ і дані про уражені цілі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



