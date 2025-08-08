США «ставлять» на дорогі дрони. Війна в Україні засвідчила: потрібно багато дешевих

Війна в Україні започаткувала радикально іншу еру війни дронів. Фронт тримається не довкола кількох елітних систем, а, навпаки, мільйонів маленьких, дешевих одноразових дронів, розгорнутих солдатами.

Коли рано-вранці 3 січня 2020 року американський безпілотник MQ-9 Reaper завис над аеропортом Багдаду та випустив ракету Hellfire, яка вбила могутнього іранського генерал-майора Касема Сулеймані, це продемонструвало перевагу американських безпілотників.

Удар був точним, далеким та безпечним для американських збройних сил і став кульмінацією десятиліть інвестицій у великі, високоякісні безпілотні літальні апарати вартістю десятки мільйонів доларів кожен.

Але через п'ять років, кажуть аналітики, – і деякі політики визнають – ця модель докорінно змінилася.

Війна в Україні започаткувала радикально іншу еру війни за допомогою безпілотників, яка тримається не на кількох елітних системах, а мільйоні маленьких, дешевих та одноразових безпілотників, розгорнутих солдатами на фронті.

Ми десь наче зникли з радарів, якщо оцінювати здатність американської промисловості виробляти недорогі дрони у великих кількостях

І Сполучені Штати намагаються не відставати, оскільки дрони стають новою «лінією фронту» в сучасній війні.

«Сполучені Штати мають одну з найбільш вражаючих галузей виробництва дронів у світі, але ці дрони часто були дуже великими й дорогими – з дуже вишуканими можливостями. А в цей момент нам від галузі потрібні недорогі дрони у великих кількостях», – сказав аналітик з питань оборони Фонду захисту демократій у Вашингтоні Бред Боумен.

«Ми десь наче зникли з радарів, якщо оцінювати здатність американської промисловості виробляти недорогі дрони у великих кількостях», – додав він, назвавши війну в Україні «тривожним сигналом» для Пентагону.

Дешевше – краще

Колишній міністр оборони України Рустем Умєров очікує, що цього року Україна виробить понад 4 мільйони безпілотників усіх типів. Чимало з них коштують лише кілька сотень доларів. Росія також виробляє дешеві безпілотники мільйонами і з’ясувала, що потребує допомоги Китаю та Ірану, щоб скористатися перевагами використання менших, не таких складних моделей.

Натомість Reaper, який знищив Сулеймані, – 11 метрів завдовжки, а важить 2 тонни й 200 кілограмів. Коштував він 30 мільйонів доларів. Сполучені Штати вирішили купити 366 таких за весь час дії програми, замінивши попередній безпілотник Predator, близько 270 одиниць якого було виготовлено протягом двох десятиліть.

Коли Росія 2022-го розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, значна частина парку безпілотників американської армії, що налічує тисячі, була побудована на основі технологій епохи Predator та розроблена для кампаній проти повстанців.

Хоча американський оборонпром лідирує у галузі високоякісних технологій безпілотників, за словами експертів, наразі немає американських виробників, які б виробляли дешеві безпілотники у великих масштабах.

У нещодавньому звіті New York Times оцінюється, що річне виробництво в США становить менше за 100 000 одиниць.

Роками дешевий імпорт з Китаю, зокрема від DJI, найбільшого у світі виробника безпілотників, домінував на ринку США, знижуючи ціни вітчизняних виробників. Але це може змінитися.

Після піку в понад 800 000 у 2023 році імпорт китайських безпілотників різко падає на тлі посилення митного та прикордонного контролю. Сполучені Штати зараз розглядають повну заборону на нові безпілотники DJI з міркувань національної безпеки.

Адміністрація Трампа також вживає заходів для вирішення ситуації.

В інтерв'ю цього тижня News Nation Еміль Майкл, заступник міністра оборони США з досліджень та інженерії, заявив, що уряд намагається мінімізувати бюрократичні бар’єри для виробництва.

«Вам потрібно позбутися бюрократичних перешкод», – сказав він.

Приклад того, до чого, можливо, прагнуть Сполучені Штати, був продемонстрований у червні, коли під час української операції «Павутина» десятки безпілотників проникли вглиб території Росії, щоб атакувати авіабази.

Невеликі дрони були контрабандою перевезені через кордон, а потім чекали. Україна стверджує, що дахи вантажівок, які перевозили прихований флот безпілотників, потім були відкриті «дистанційно», щоб дати їм запуститися і забезпечити руйнівні наслідки.

Ця атака має стати сигналом тривоги для військових усього світу

«Ця атака має стати сигналом тривоги для військових усього світу», – сказала Радіо Свобода Стейсі Петтіджон, директорка Оборонної програми Центру нової американської безпеки.

Асоціація Міжнародних систем безпілотних транспортних засобів (AUVSI) повідомляє, що 235 американських компаній, що виробляють повітряні дрони, активно продають свою продукцію, а ще 40 розробляють прототипи. Багато фірм, що спеціалізуються на обороні, оголосили про значні плани розширення, але проблеми, за її словами, лишаються.

Згідно з AUVSI, відсутність стабільних зобов’язань Міноборони щодо закупівель та труднощі з постачанням компонентів у великих масштабах уповільнюють зростання.

«Пріоритетом №1 зараз мають бути масштаби та швидкість, але цього справді важко досягти, оскільки ми десятиліттями навчали всю систему національної безпеки робити якраз навпаки. Це разючий зсув культури», – сказав Боумен.

Передайте дрони операторам, нехай вони почнуть навчання, а потім ми розробимо тактику як частину військової машини США

Міністр оборони США Піт Геґсет минулого місяця пообіцяв переглянути процес закупівель безпілотників Пентагону та збільшити кількість навчань з їх використанням.

«Домінування безпілотників – це гонка процесів так само, як і гонка технологій. Сучасні інновації на полі бою вимагають нової стратегії закупівель, яка об'єднує виробників з нашими військами на передовій», – написав він у службовій записці від 16 липня.

Чад Радюдж, консультант з питань безпілотників з Оклагоми та бригадний генерал ВПС у відставці, сказав, що інновації США у виробництві та тактиці безпілотників прискоряться у міру того, як військові постачатимуть недорогі системи в підрозділи та дозволятимуть військам експериментувати.

«Передайте дрони операторам, нехай вони почнуть навчання, а потім ми розробимо тактику як частину військової машини США, – сказав Радюдж в інтерв’ю Радіо Свобода. – Ми побачимо досить цікаві речі».