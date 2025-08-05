РФ готує Донецький аеропорт як базу для запуску дронів: що це означає?

Російські війська переобладнують територію зруйнованого Донецького аеропорту під базу для запуску ударних безпілотників, повідомляє CyberBoroshno. Таким чином вони готують нову платформу для ударів по території України.

Тему відновлення аеропорту протягом кількох останніх місяців «качали» в пропагандистських ЗМІ. Це подавалося як створення цивільного хабу зі смугами для малої авіації, вертольотів і пасажирських дронів. Такі плани, за словами ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, хотіли реалізувати, щоб «розвивати місто по-столичному».

Втім, тепер першочергове завдання аеропорту – забезпечення військових операцій. Однак сам ДАП є потенційною вразливою ціллю для Збройних сил України, вважають експерти.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють, навіщо Росії потрібен аеропорт для запуску дронів і що така інфраструктура дає противнику.

Телеграм-канал Military Journal опублікував супутникові знімки аеропорту в окупованому Донецьку, на яких видно, що війська РФ частково розчистили укріплення на злітно-посадковій смузі і почали будівельні роботи на паркінгах.

За даними аналітиків осінт-спільноти CyberBoroshno, на території ДАПу зводять закриті майданчики для зберігання дронів, облаштовують пункти ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибні позиції, пости повітряного спостереження і готують злітну смугу. Ця інфраструктура дозволить противнику запускати ударні БПЛА типу «Шахед» і «Гербера».

«Ці БПЛА планується використовувати не лише як дрони-камікадзе – є й інші сценарії, які ми не розкриваємо з міркувань обмеження розголошення. Також очікується застосування реактивних модифікацій «Шахедів»», – зазначає CyberBoroshno.

Якщо Росія розміщує дрони ближче до лінії фронту, українській ППО стає важче швидко на них реагувати. Втім, технічно БПЛА можна запускати з будь-якого майданчика. Навіщо противнику використовувати для цього інфраструктуру аеропорту – Донбас.Реалії поцікавилися у військових та авіаційних експертів.

Аеропорт – зручний майданчик для запуску дронів

Із аеродрому РФ буде зручніше запускати безпілотники, ніж, приміром, із поля, каже у коментарі Донбас Реалії експерт із питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України Валерій Романенко.

Оскільки безпілотники можуть давати збій при запуску, важливо, щоб вони могли впасти у безпечному місці, подалі від житлових районів. А навколо більшості аеродромів – відкриті простори без висотних забудов.

Не кожен «Шахед» може запуститися і стартувати

«Не кожен «Шахед» може запуститися і стартувати. Він може впасти після порохового прискорювача – не вистачить його потужності чи щось не спрацює. Тому треба, щоб вони падали у таке місце, де безпечно, де не перебуває їхнє населення», – каже в ефірі Радіо Донбас Реалії авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він додає: попри те, що російські війська неодноразово завдавали ударів і по власному населенню, вони все ж намагаються дотримуватися певної видимості «норм» і уникати масових жертв серед своїх.

Інший аспект полягає в тому, що деякі різновиди БПЛА потребують злітно-посадкової смуги, оскільки стартують із розгону, «з коліс», а деякі, навпаки, запускаються за допомогою стартових прискорювачів, і для них зручні відкриті майданчики. Тож інфраструктуру аеропорту можна використовувати для групового пуску, додає Романенко.

«Поставили машину на злітно-посадковій смузі – і одночасно практично всі разом (види дронів – ред.) пустили. Або поставили пускові установки. Це просто бетонна плита, на якій розташовані дві рейки з упорами – аналог, як вони стартують з автомобіля. І запускають – зручно, великі відкриті площі», – каже авіаційний експерт.

Крім цього, за словами Романенка, загалом аеродром має повноцінну інфраструктуру: охорону, гаражі та інші необхідні об’єкти. Поруч метеорологічна служба, яка може надати інформацію про погодні умови в районі запуску, наприклад, чи йде дощ або чи очікуються грози. Зазвичай метеорологи добре орієнтуються у ситуації на відстані близько 15 кілометрів, що значно полегшує планування запусків БПЛА.

РФ відкриває нові майданчики для запуску БПЛА, бо масштабує виробництво дронів

За словами Костянтина Криволапа, війська РФ нарощують виробництво дронів, а для цього потрібна інфраструктура, наприклад, склади, персонал, логістика.

Наразі таких точок під «Шахеди» у противника шість, більшість із них – на аеродромах.

Осінт-аналітик під псевдонімом «пан Гарбуз» наводить такі геолоковані місця, звідки Росія запускає дрони на Україну:



1) Орловська область, село Цимбулова (осінтери називають його головним «дронопортом» Алабуги). Тут 8 стаціонарних пускових установок і майже 3 км дороги, на якій «Шахеди» запускають з автомобільного транспорту. За підрахунками аналітиків, звідси можна запустити до 14 дронів одночасно та понад сотні за один обстріл.



2) Брянська область, село Навля – об'єкт збудований нещодавно, запуски звідси відбуваються виключно з автомобілів. Одночасно з нього, кажуть осінтери, можна запустити лише кілька дронів, втім, є можливість, що об’єкт розширюватимуть.



3) Краснодарський край, Приморсько-Ахтарськ. На місцевому аеродромі тактичної авіації збудовані 3 ділянки виключно під запуск БПЛА. Також звідси можна запускати дрони за допомогою автомобілів. Масштаби – до 10 одиниць одночасно та до 25 за обстріл.



4) Окупований Крим – більшість БПЛА атакують Україну звідти, втім, місця запуску складно локалізувати.

На думку Криволапа, наявних баз противнику мало, адже він хоче масштабуватися.

Росіяни збільшили виробництво «Шахедів» десь на 20 дронів на добу. Вони хочуть до кінця року довести до рівня 110 дронів на добу

«Вони (росіяни – ред.) ще збільшили виробництво «Шахедів» десь на 20 дронів на добу. Якщо раніше це було на рівні 90, то вони хочуть до кінця року довести до рівня 110 дронів на добу. Природно, під все це потрібні інфраструктура, персонал, склади для зберігання, запаси дронів, щоб їх можна було запускати і накопичувати. Це все, звісно, готується», – розповідає він.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках, засновник БФ «Закриємо небо України» Ігор Романенко каже, що інфраструктура ДАП може бути використана для реалізацій військових цілей РФ з мінімальними затратами. Крім того, для противника дуже важливим є пропагандистський символізм (Донецький аеропорт став символом спротиву українських військових у 2014–2015 роках – ред.).

«Військові цілі полягають у тому, що відкриваються нові майданчики. Українська розвідка виявляє місця старту і позиції. Періодично по них завдаються удари з боку Сил оборони України, і на деякий час противник призупиняє дії цих майданчиків. Тому їм потрібні нові майданчики, і цим армія РФ займається», – каже Романенко в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Що це означає для безпеки України?

Створення нової бази для запуску дронів в окупованому Донецьку може свідчити про наміри Росії розширити зону досяжності своїх атак. Втім, як зазначають експерти, така база може стати і легітимною ціллю для Збройних сил.

«Це треба розуміти як нову ціль. Якраз коли він (ДАП – ред.) запрацює, у нас будуть засоби, щоб туди діставати», – наголошує Криволап.

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