На Херсонщині від початку року через російські дронові атаки загинули 90 людей – ОВА

В ОВА наголосили, що щодня місцеве населення потерпає від російських ударів, але найбільшу загрозу становлять дрони загарбників, які навмисно переслідують людей
На Херсонщині від початку 2025 року через російські дронові атаки загинули 89 дорослих й однорічний хлопчик, ще 893 людей, серед яких – 14 дітей, зазнали поранення, повідомили 7 серпня в обласній військовій адміністрації.

В ОВА наголосили, що щодня місцеве населення потерпає від російських ударів, але найбільшу загрозу становлять дрони загарбників, які навмисно переслідують людей.

«За останню добу вже були чотири постраждалі з мінно-вибуховими травмами. Тенденцію до зменшення таких випадків, на жаль, не спостерігаємо. З п’ятдесяти хворих, які зараз перебувають на лікуванні у відділенні, з МВТ – половина», – цитують в ОВА слова завідувача хірургічного відділення міської клінічної лікарні Віталія Хомухи.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

