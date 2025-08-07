На Херсонщині від початку року через російські дронові атаки загинули 90 людей – ОВА

На Херсонщині від початку 2025 року через російські дронові атаки загинули 89 дорослих й однорічний хлопчик, ще 893 людей, серед яких – 14 дітей, зазнали поранення, повідомили 7 серпня в обласній військовій адміністрації.

В ОВА наголосили, що щодня місцеве населення потерпає від російських ударів, але найбільшу загрозу становлять дрони загарбників, які навмисно переслідують людей.

«За останню добу вже були чотири постраждалі з мінно-вибуховими травмами. Тенденцію до зменшення таких випадків, на жаль, не спостерігаємо. З п’ятдесяти хворих, які зараз перебувають на лікуванні у відділенні, з МВТ – половина», – цитують в ОВА слова завідувача хірургічного відділення міської клінічної лікарні Віталія Хомухи.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.