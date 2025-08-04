В СБУ заявили про ураження 5 військових літаків РФ у Криму: що відомо

В результаті нової спецоперації Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України вдалося вразити 5 російських літаків на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму, заявили у спецслужбі вдень 4 серпня. За даними відомства, цей аеродром є ключовою авіабазою агресора для операцій в Чорному морі.

«В результаті удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також вражено три літаки Су-24, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соцмережах спецслужби. – Ворог зазнав значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів».

Також, як зазначили в СБУ, в результаті цієї спецоперації на території аеродрому був уражений склад авіаційного озброєння.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив, що в Сакському районі з 23:00 і до півночі 3 серпня було чути виходи ракет ППО, вибухи і стрілянину з зеніток.

Росія поки ніяк не коментувала повідомлення про атаку.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Російські військові аеродроми в окупованому Криму регулярно стають цілями українських повітряних ударів. Незалежного підтвердження знищення або ураження російських літаків на аеродромі «Саки» наразі немає.



«Саки» – авіабаза поряд з селищем міського типу Новофедорівка в Євпаторійському районі, з 2014 року захоплена і використовується Росією у військових цілях.