CБУ заявляє про знищення одного і пошкодження чотирьох літаків РФ в окупованому Криму

Служба безпеки України заявила 4 серпня, що її безпілотники вночі уразили російські військові літаки на аеродромі «Саки» в окупованому Криму.

«Унаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог зазнав значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів», – ідеться в повідомленні.

У спецслужбі стверджують, що «на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння».

Російські військові аеродроми в окупованому Криму регулярно стають цілями українських повітряних ударів. Незалежного підтвердження знищення або ураження російських літаків на аеродромі в Саках наразі немає.