ППО знешкодила «Іскандер-К» і 16 російських дронів – Повітряні сили

У ніч проти 9 серпня армія РФ атакувала Україну 47 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, РФ атакувала з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово – РФ., а також двома крилатими ракетами «Іскандер-К» із окупованої частини Запорізької області.

«Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – кажуть у ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету «Іскандер-К», 16 російських БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України.

«Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях», – підсумували у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



