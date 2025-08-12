Генштаб про Покровський напрямок: тривають важкі бої, РФ зосередила понад 110 тисяч військових

На Добропільському і Покровському напрямках на Донеччині підрозділи українських сил ведуть важкі оборонні бої і «вживають дієвих заходів», щоб зупинити просування російських військ, заявив Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, лише на Покровському напрямку загарбники зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч осіб.

«Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки. Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ситуація – «непроста й динамічна».

«Рішенням головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога і мають перші успіхи: окупантів знищують і беруть у полон», – зазначили у командуванні.

Раніше проєкт Deepstate зафіксував просування російських сил на північному сході від Добропілля.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 11 серпня зазначав, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Разіне, Сухецьке, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне (усі на південний схід від Добропілля), Маяк та Паньківку (обидва на схід від Добропілля). В ISW вказують, що називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня передчасно, хоча російські війська, ймовірно, прагнуть перетворити свої тактичні просування на прорив оперативного рівня в найближчі дні.

Аналітики зазначають, що наступні кілька днів у районі Покровська, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти прискореному просуванню Росії на північ та північний захід від Покровська.

