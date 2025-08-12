«Добропілля може впасти швидше, ніж Покровськ»: як армія РФ прорвала оборону ЗСУ?

Армія Росії здійснила прорив у бік Добропілля Донецької області – на карті за добу з'явився клин в обороні ЗСУ довжиною понад 10 кілометрів, повідомив увечері 11 серпня проєкт DeepState. Судячи з мапи проєкту, за добу агресор практично обійшов Добропілля зі сходу, а також перерізав трасу, що з'єднує місто з Краматорськом.

«Деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як «контрольовану», в якій «всіх убили, всіх зупинили». Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається», – написали аналітики проєкту.

«З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ», – застерегли у DeepState.

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Богдан Кротевич у соцмережі Х написав, що криза біля Добропілля пов'язана зі стиранням резервів, роздробленням підрозділів по всій лінії фронту, звітами про «взяті села» на тлі провалів цілих напрямків, а також із відсутністю «стратегічного і навіть оперативного бачення театру».

Сам «Азов» повідомив у соцмережах, що кілька днів тому зайняв смугу оборони на Покровському напрямку – за даними «Української правди», якраз у районі Добропілля.

Речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов спростував, що території на схід від Добропілля окуповано.

«Йдеться про те, що туди пробралася невелика група росіян у кількості десь 5-10 осіб. І це абсолютно не так, як це виглядає на карті», – заявив він.

За даними Генштабу на ранок 12 серпня, на Покровському напрямку за добу відбулося 48 штурмів армії РФ.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: