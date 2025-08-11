Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

«Б'єш його, а він лізе вперед»: що відбувається між Покровськом і Костянтинівкою?

Російська армія намагається захопити Покровськ та Костянтинівку
Російська армія намагається захопити Покровськ та Костянтинівку

Вклинення між Покровськом та Костянтинівкою залишається чи не найбільшим здобутком російської армії за час літньої кампанії 2025 року. Воно створює загрозу охоплення Покровська з півночі та загрожує Добропіллю. З іншого боку просування у бік Костянтинівки дається армії РФ складніше. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поспілкувалися з військовослужбовцями 36 ОБрМП, яка тримає оборону у цьому районі.

Схід сонця. Кілька хвилин підготовчих робіт і безпілотник у повітрі. Це щоденна рутина для екіпажу БПЛА «Лелека». Сьогодні доба починається з дорозвідки – ціль російська гармата, яку на світанку намагались доставити на позицію. Не довезли.

Пошкоджена українськими військовими російська причіпна гармата
Пошкоджена українськими військовими російська причіпна гармата

«Працюємо в основному по техніці, шукаємо переміщення, скупчення особового складу. Це особливо важливо, бо вони зазвичай в якійсь точці накопичуються і потім починають рух далі і далі», – розповідає військовослужбовець 36 окремої бригади морської піхоти з позивним «Дейл».

Рух російських солдатів на підступах до лінії зіткнення не припиняється. То вони пересуваються по 2-3 людини з рюкзаками на плечах, то на мотоциклах. Є навіть групи з ношами.

«Скоріш за все, доставка провізії, може якогось БК чи ще щось. Так цілий день гоцають», – каже «Дейл».

Український військовий з позивним «Дейл» запускає БПЛА «Лелека»
Український військовий з позивним «Дейл» запускає БПЛА «Лелека»

36 ОБрМП цей рік починала в боях у Курській області, достатньо довго стримуючи там російські штурми. На Донбасі її підрозділам довелось зупиняти прорив армії РФ між Костянтинівкою і Покровськом, де в певний момент українська оборона просіла.

Тут більш продумані штурми
«Дейл»

«На Курщині мені здається вони більш якось в тупу лізли. Особливо корейці, вони просто по полях напряму йшли. Тут більш продумані штурми, більше застосовується РЕБ і він добре тут працює: проти FPV, проти «мавіків». І також їхні FPV-перехоплювачі, наприклад, бомбери наші збивають постійно», – додає «Дейл».

Відео, яке дає «Лелека» «Дейла» з підступів до лінії зіткнення – лише один з багатьох стрімів, які аналізують у штабі. Фронт під цілодобовим спостереженням.

Офіцер 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ з позивним «Тихий»
Офіцер 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ з позивним «Тихий»

«Маленький батальйон морської піхоти зупиняє великі полки Російської імперії – це буде книга так колись називатися», – посміхається офіцер 36 ОБрМП з позивним «Тихий». За його словами, противник постійно здійснює тиск на українські позиції, нині часто в атаку ідуть по одному, по два російські солдати.

Ми їх вбиваємо – вони знову посилають
«Тихий

«Ми їх вбиваємо – вони знову посилають, але вже під іншим кутом. Вбиваємо – під іншим кутом. Якщо знаходять таке місце, [де можуть пройти], туди одразу направляють. Тактика мурах якихось. Знають, що там цукор і всі починають туди накопичуватись», – розповідає «Тихий».

Траса Краматорськ-Добропілля
Траса Краматорськ-Добропілля

Ще один виклик для українських військових – логістика. Будь-які пересування, особливо на техніці, в межах 10, а подекуди і 20 кілометрів від лінії фронту – величезний ризик.

Наді мною зависало 2-3 FPV
«Лютий»

«Складніше стало працювати через FPV, дуже багато FPV літає. Найважче – заїхати на позицію і виїхати з неї», – каже військовослужбовець 36 ОБрМП з позивним «Креветка».

«Були випадки, що наді мною зависало 2-3 FPV і я сидів не ворушився, тому шо я розумів, якщо навіть підійму голову вверх, подивлюся, де вони літають, є ризик, що вони мене помітять. Я намагаюсь відключати свій мозок і сидіти не рухаючись, щоб себе не видати», – розповідає пілот БПЛА «Кажан» з позивним «Лютий».

Знищений російським дроном автомобіль на трасі Краматорськ-Добропілля
Знищений російським дроном автомобіль на трасі Краматорськ-Добропілля

Нині російські дрони вже часто б’ють по трасі Краматорськ-Добропілля, яка є важливою транспортною артерією для українських військових на цьому напрямку.

Це їхня тактика ще з Курщини
«Тихий»

«Це їхня тактика ще з Курщини і вони її достатньо успішно намагаються застосовувати. Коли ми були на Сумщині, тоді вже почалась ця тема, будувати коридори, сітками обтягувати шляхи логістики. Але воно в нас якось робиться постійно з запізненням», – каже «Тихий».

За його словами російські FPV працюють хаотично і не розрізняють: військова ціль перед ними чи цивільна.

«Звісно, почуття справедливості загострюється на 4-й рік війни, але мотивація залишається одна: має бути якесь логічне завершення. Я прийшов у перший день війни і я маю багато підстав списатись, зробити себе обмежено придатним до морської піхоти, перейти в якусь тилову частину, але на кого ми залишимо всіх? Отак купою намагаємось триматися і один одного мотивувати», – розповідає «Тихий».

Динаміка просування армії РФ протягом року
Динаміка просування армії РФ протягом року

У липні за даними проєкту DeepState Росія захопила 564 квадратних кілометри української землі. Це фактично стільки ж, як у червні. Третина втрачених територій – на Новопавлівському напрямку, водночас найбільше штурмових дій РФ зафіксовано в районі Покровська.

Мотивація? Розумію, що треба
«Купол»

«Мотивація? Я ж розумію, що треба. А що робити? Вони рухаються, вони і будуть рухатись далі поки їх багато. Це просто жах якийсь. Б’єш його, він встає і йде. Думаєш, що йому вже все, а він ще лізе. І вперед, не назад. Як їх мотивують я не знаю, чи то страхом?» – дивується військовослужбовець 36 ОБрМП з позивним «Купол».

Його побратим «Тихий» додає, що Росія використовує великі людські ресурси, а також має підтримку Північної Кореї та Китаю.

Ділянка фронту між Покровськом та Костянтинівкою
Ділянка фронту між Покровськом та Костянтинівкою

«Перемога для мене – це чим більше п***рів я заберу з собою, поки мені відведено час на війну, для мене це перемога. А для когось перемога розповідати, що ми зараз повернемо Крим. Ми не повернемо Крим військовим шляхом наразі, бо ми вже воюємо повномасштабно три з половиною роки, маленька країна в принципі», – каже «Тихий».

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG