Як і навіщо агресор бореться з українським телебаченням в окупації

«Зараз будемо демонтувати і встановлювати «русский мир», – глава окупаційної адміністрації Каховки Павло Філіпчук особисто на камеру демонтує супутникові тарілки, які можуть приймати сигнал українських і європейських телеканалів.

Натомість місцевим жителям встановлюють обладнання провайдера з промовистою назвою «русский мир» і з безкоштовною річною передплатою, зауважує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

«Почали виконувати доручення губернатора щодо усунення непотрібного зв’язку в нашому окрузі, через який транслюється українське телебачення. Процес запущений», – звітують на камеру.

Взимку окупаційна влада в Херсонській та Запорізькій областях посилила боротьбу з українськими антенами. Їх навіть оголосили поза законом. Мета – збільшити охоплення російського мовлення на захоплених територіях України, зазначає Наталія Виговська, запорізька представниця Інституту масової інформації (ІМІ) – організації, яка моніторить і аналізує роботу регіональних ЗМІ.

«У них така жорстка стратегія, тому що, швидше за все, вони отримали такий жорсткий наказ, щонайменше пів року тому, що у них має бути покриття 100% російським сигналом просто всієї території», – каже вона.

Додатково окупаційна влада створює для захоплених територій свої медіа.

За даними української Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, в Запорізькій і Херсонській областях, а також у Маріуполі Донецької області Росія запустила щонайменше дев’ять нових ЗМІ. Українська влада називає це інформаційною окупацією для просування прокремлівських наративів.

Вони маніпулюють

«З того, що ми чуємо в ефірі, по-перше, вони закликають налаштовувати приймачі, антени на свої медіа для отримання нібито актуальної і «правдивої» інформації про бойові дії. Вони маніпулюють тим, що, слухаючи ці медіа, можна дізнаватися про полонених українських військових, можна звертатися нібито для порятунку родичів», – каже член Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко.

В умовах блокування українського сигналу і нав’язування російського мовлення доносити інформацію жителям окупованих територій стає все складніше, каже Олександр Демченко, співзасновник проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», який з 2014 року висвітлює події в Донецькій і Луганській областях.

А після того, як Держдума Росії заборонила пошук так званої «екстремістської інформації», боротися з альтернативними прокремлівській пропаганді незалежними джерелами про війну проти України стали активніше.

«Загалом, мені здається, екстремістською інформацією може навіть вважатися інформація про великі проблеми з постачанням води в окупований Донецьк або в інші міста Донбасу, тому що це дискредитує як окупаційну владу, так і сам порядок життя на цій території», – вважає Демченко.

Головний редактор луганської «Реальної газети» Андрій Діхтяренко розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», як Росія витісняла українське мовлення на захоплених територіях сходу України за понад 10 років окупації.

«Спочатку почали блокувати місцеві провайдери українські інформаційні сайти: як загальнонаціональні, так і місцеві. От, наприклад, «Реальна газета» виїхала з Луганська, де її заблокували у 2016 році. Це був перший такий період. Другий період пов'язаний з переналаштуванням супутникового телебачення, метрового телебачення. Робили все можливе, щоб перебуваючи на окупованій території, не можна було дивитися українські телевізійні канали. Це теж доволі швидко зробили. Плюс почали доволі активно глушити радіосигнал. Українське радіо доволі довго добивало туди. Але вже з 2015-2016 років була розгорнута мережа спеціальних радіоглушилок. Окрім цього, дуже багато робили для того, щоб будувати власні радіостанції, і цими радіостанціями намагатися добивати по цей бік лінії розмежування. З 2019 року на окупованих територіях почали активно впроваджувати й роздавати безкоштовні супутникові пакети під назвою «Русский мир» з суто російськими каналами і активно розповсюджувати через провайдерів», – каже він.

За словами журналіста, зараз на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заблоковані майже всі українські інформаційні ресурси.

Він зазначив, що люди на окупованих територіях намагаються обходити ці заборони, використовуючи VPN. Втім, окупанти теж постійно шукають VPN-клієнтів і роблять їхню роботу на захоплених територіях неможливою.

Найбільш успішною російська пропаганда є там, де вона намагається посіяти сумніви у поглядах на події, пов'язані з війною, вважає Діхтяренко. Це допомагає утримувати людей на окупованих територіях і налаштовувати їх проти України.

Проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» в Нацраді з питань телерадіомовлення розповіли, що з поширенням російського контенту на окупованих і прифронтових територіях можна боротися двома способами: розширювати покриття українського мовлення і глушити російське. Але встановлювати і обслуговувати необхідне для цього спецобладнання, поки тривають бойові дії, складно.