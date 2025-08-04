«У нас діє вже спеціальна система глушіння. Вона довела свою ефективність»

«Це така частина інформаційної окупації, і вони це використовують для нав'язування своїх наративів»

«Хоча в медіаповістці їхній існує цей «прекрасний» світ, в якому всі люблять Росію. Насправді це фейк»

В окупованому Маріуполі почало мовити російське православне радіо «Вера». За словами керівництва мережі, радіо вже можна почути у Бердянську, Мелітополі, Генічеську. Також протягом 2025 року Росія планує запустити в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську та Новій Каховці мовлення державного радіо Sputnik.

Російські окупанти прагнуть поширити сигнал провладних медіа також на сусідні, підконтрольні українській владі, міста.

Як цьому намагається протидіяти українська влада?

Які канали українські редакції можуть використовувати для того, щоб тримати звʼязок із глядачами в окупації?

Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя»

Село Біленьке Запорізької області розташоване за 20 кілометрів від лінії фронту, на підконтрольній українському уряду території. Проте в системі цифрового мовлення Т2 тут доступний весь широкий спектр російської пропаганди.

Журналістка «Новин Приазовʼя» особисто в цьому переконалась, перемикаючи канали телевізора. Зокрема, жителям цього села доступні такі окупаційні медіа, як «За ТВ», «Таврия Херсон» й «Первый Республиканский». А також російські державні телеканали, включно з телеканалом Міноборони РФ «Звезда».

«Глушити українським мовленням»

Член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко розповів «Новинам Приазовʼя», що влада має та використовує два шляхи для боротьби з поширенням російського контенту.

Діє вже спеціальна система глушіння.

«Перший спосіб – запускати наше мовлення. Тому що, по-перше, це дозволяє розширювати покриття українським сигналом. По-друге, це зменшує ймовірність проникнення російських медіа. Кожна українська станція, кожен український телеканал водночас і блокує ворожий сигнал, як на своїй, так і на сусідніх частотах. Тому це один метод протидії.

Другий метод протидії – у нас діє вже спеціальна система глушіння. Вона довела свою ефективність, але цю систему безпосередньо координує Держспецзв'язок разом з концерном РРТ. І ця інформація, зокрема про місця і технологічні рішення, вона не є публічною, щоби мінімізувати ризик її знешкодження», – сказав він.

Утім, чим ближче до лінії фронту, тим складніше обслуговувати обладнання, пояснює член Нацради.

Повністю знищений контейнер з обладнанням, повністю знищена вежа і неможливо туди дістатися через активні обстріли

«Хоч ми з вами говоримо більше про південь, але наведу приклад Харківської області – Великий Бурлук, Куп'янськ, там настільки наближена лінія фронту, що просто – пряме влучання і знищення наших веж та обладнання. І от минулого тижня ця ситуація сталася у Великому Бурлуку. Повністю знищений контейнер з обладнанням, повністю знищена вежа і неможливо туди дістатися через активні обстріли.

Попри це спеціалісти Держспецзв'язку, спеціалісти концерну, УДЦР (Український державний центр радіочастот – ред.), вони намагаються робити все можливе і, наприклад, у Великому Бурлуку протягом одного дня вдалося хоча б підняти сигнал Українського радіо та Суспільного. Вони відновили це мовлення, а вже решта – за можливості. Усе ускладнює ситуація з активними бойовими діями», – підкреслив Онопрієнко.

Маніпуляція та пропоганда

Днями призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що сигнал окупаційного радіо «Таврия» можна спіймати в Одесі та Одеській області.

Росія створила телеканал і радіо «Таврия» у 2022 році після того, як захопила регіональну філію Суспільного у Херсоні.

Від листопада 2022 року після звільнення Херсону українськими військовими медіа працює з досі окупованого Генічеська.

За інформацією Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Росія запустила на тимчасово окупованій території Запорізької, Херсонської областей та в Маріуполі щонайменше 9 нових медіа.

Вони маніпулюють тим, що слухаючи ці медіа, можна дізнаватися про полонених українських військових

«Безперечно, це така частина інформаційної окупації, і вони це використовують для нав'язування своїх наративів, поширення дезінформації. І з того, що ми чуємо в ефірі, по-перше, вони закликають налаштовувати приймачі, антени на свої медіа, подаючи це як отримувати нібито актуальну і «правдиву» інформацію про бойові дії.

Вони маніпулюють тим, що слухаючи ці медіа, можна дізнаватися про полонених українських військових, можна звертатися буцімто для порятунку родичів і це такі основні наративи, які звучать в них в ефірах», – розповів Онопрієнко.

«Майже сотня FM-частот окупантів»

Крім створення медіа суто для окупованих територій, Росія поширює на захоплені міста сигнали власних теле- і радіостанцій. 22 липня в Маріуполі почало мовити російське православне радіо «Вера» (рос.). Ще раніше, у листопаді 2024 року, його запустили в Бердянську, Енергодарі, Генічеську та Мелітополі, писало керівництво мовника.

Представниця «Інституту масової інформації» в Запорізькій області Наталія Виговська вивчає, як Росія окупує інформпростір і поділилась своїми спостереженнями.

«Зараз я порахувала, наприклад, тільки у Бердянську – 26 FM-частот, 19 з них транслюються через Бердянську вежу. І це частоти всі російські. Наприклад, є радіо «Юг молодой» – це пропагандистське молодіжне радіо, яке відкрили майже разом з організацією, яка є абсолютно пропутінською пропагандистською «Юг молодой» для молоді. Радіо «Звезда». Ми знаємо це медіа «Звезда» і який там контент теж відомо. «За!Радіо», яке входить у холдинг «За Медіа», це суто запорізький таки взірець нових медіа, відкритий з моменту окупації. У Мелітополі таких FM-частот нараховується 37», – повідомила вона.

Виговська підрахувала, що на окупованій території Запорізької і Херсонської областей Росія відвела під своє мовлення 98 FM-частот. Також є два телеканали – «ЗаТВ» і «Таврия» та низка друкованих видань. Середній тираж видання «Запорожский вестник» – близько 100 тисяч примірників на тиждень. Проте перед російськими президентськими виборами 2024 року його збільшували в шість разів.

«Жорстка стратегія» окупантів

Разом із поступовим збільшенням покриття для власних інформресурсів окупанти намагаються перекрити жителям захопленої частини півдня доступ до українських медіа.

Володимир Сальдо ще в лютому 2025 року заборонив використовувати неліцензовані комплекти супутникового телемовлення. Ідеться про українські «тарілки», які окупанти називають «Гориничами». Жителям пропонують безкоштовно обміняти «Гориничі» на комплекти оператора «Русский мир».

Виговська докладніше розповіла про боротьбу Росії з українським мовленням.

Отримали такий жорсткий наказ – 100; покриття російським сигналом

«Окупаційний губернатор Балицький, на відміну від окупаційного губернатора Херсонщини, не вводив каральних заходів проти тих, хто користується цими «Гориничами». На окупованій частині Херсонщини введений наказ про незаконність використання українського супутникового обладнання, воно вважається ворожим, таким, яке створює небезпеку для них. Тому це вже дуже-дуже стає небезпечним на рівні законодавчих актів, які вони вводять.

Зараз можна говорити про те, що в окупаційної влади, зокрема, на окупованій території Запорізької області, жорстка стратегія, бо скоріш за все вони отримали такий жорсткий наказ, що мінімум пів року тому у них має бути покриття 100% російським сигналом, просто всієї території», – зазначила вона.

«Закручують гайки»

Журналіст Олександр Демченко є співзасновником проєкту «Донбас.Реалії» на Радіо Свобода. Ця редакція з 2014 року відстежує події на підконтрольній та непідконтрольній Україні територіях Донецької й Луганської областей. У своїй роботі медіа має долати низку викликів.

По-перше, охопити мовленням жителів окупованих територій. По-друге, отримувати від читачів і глядачів в окупації інформацію про те, що відбувається в їхніх містах. Від 2022 року робити і те, і інше стає дедалі важче.

Ще більше закрутили ці гайки, заборонили доступ до вільної інформації

«Вже в липні цього року Держдума РФ прийняла черговий законодавчий пакет, яким ще більше закрутили ці гайки, заборонили доступ до вільної інформації. Тобто прийняли закон, який, наприклад, вводить відповідальність тільки за пошук так званої екстремістської інформації, як вони це називають в Росії. І під екстремістську може потрапити що завгодно. Це може бути якась проста інформація про перебіг бойових дій, про втрати російської армії чи просто про якісь негаразди життя на окупованій території.

За великим рахунком, мені здається, екстремістською інформацією може навіть вважатися інформації про великі проблеми з постачанням води в окупований Донецьк або в інші міста Донбасу, тому що це якби дискредитує як окупаційну владу, так і сам порядок життя на цій території», – підкреслив журналіст.



Спілкуватися з читачами на непідконтрольних територіях можна поки що за допомогою месенджерів Signal і WhatsApp. А доносити інформацію до аудиторії – через TikTok, пояснює Демченко.

«Справа в тому, що TikTok використовується як альтернативний засіб поширення інформації. Причому, що цікаво, TikTok як платформа, яка створена в Китаї, в Росії не наважуються блокувати. Тобто це, мені здається, якийсь свій геополітичний момент. Хоча це китайська розробка, в якої зараз все-таки частково сервера перенесені на територію Сполучених Штатів, але росіяни не блокують його і інформація через нього поширюється», – пояснив він.

«Фейковий світ, в якому всі люблять РФ»

Разом з тим, попри всі дії з розповсюдження свого контенту та перекриття доступу до українських медіа самі ж окупанти переконані, що їхня пропаганда все ще не показує потрібних результатів, вважає представниця ІМІ Наталія Виговська.

Кількість проукраїнського населення залишається досить високою

«Коли я моніторю їхні пабліки, їхні офіційні органи влади, там дуже велика кількість досі повідомлень про їхню безперервну боротьбу за антитерористичні якісь штуки. Тобто вони постійно звітують, що затримали когось за те, що він там щось написав або що хтось, щось хотів підірвати. Серед молоді проводиться безліч, просто безліч заходів, спрямованих на оцю антитерористичну і антидиверсійну діяльність.

Я так розумію, що кількість проукраїнського населення залишається досить високою. І хоча в медіаповістці їхній цей прекрасний світ, в якому всі люблять Росію, насправді це фейк. Це така альтернативна реальність», – додала вона.

У травні 2025 року лідер РФ Володимир Путін доручив своєму уряду опрацювати «запровадження додаткових обмежень» для програмного забезпечення, виробленого в так званих «недружніх країнах». За дорученням Путіна, чиновники мають подати пропозиції в цьому напрямку до 1 вересня 2025 року.

доручив своєму уряду опрацювати «запровадження додаткових обмежень» для програмного забезпечення, виробленого в так званих «недружніх країнах». За дорученням Путіна, чиновники мають подати пропозиції в цьому напрямку до 1 вересня 2025 року. Месенджеру WhatsApp «час готуватися до відходу з російського ринку», заявив депутат Держдуми Антон Горєлкін. При цьому, депутат зазначає, що аудиторія WhatsApp у РФ складає 68% населення (на другому місці – Telegram).

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)







